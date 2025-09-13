"Gute Werbung": D4vds Kumpel kommentiert Tesla-Leichenfund

Im Zusammenhang mit dem mysteriösen Leichenfund in einem Tesla, der auf den Musiker D4vd zugelassen ist, sorgt nun ein Twitch-Stream für Aufsehen. Jasontheween, ein enger Freund des Sängers, äußerte sich kürzlich zu dem brisanten Thema. "D4vd hat niemanden umgebracht, das kann nicht sein. Er ist auf Tour. Er hat buchstäblich gestern performt", versicherte Jason seinen zum Zeitpunkt rund 20.000 Zuschauern. Gleichzeitig zeigte sich der Content Creator sichtlich irritiert über die Situation und überlegte laut, ob möglicherweise jemand anderes die Leiche im Auto versteckt haben könnte. Während D4vd zu den tragischen Ereignissen nach wie vor schweigt, sorgt Jasons Aussage, dass diese Situation letztlich "gute Werbung" für den Musiker sein könnte, für gemischte Reaktionen: "Das ist gut für ihn. Das ist viel Publicity für ihn."

Die Aussagen, die Jason im Stream machte, stießen allerdings auf unterschiedliche Resonanz. Einige seiner Zuschauer stellten infrage, ob der Vorfall – selbst bei erwiesener Unschuld des 20-Jährigen – tatsächlich positive Auswirkungen auf dessen Karriere haben könnte. Sie bezeichnen die Geschehnisse vielmehr als "schlechte PR". Jason selbst zeigte sich hingegen optimistisch: "Wenn seine Unschuld bewiesen ist, wird er einfach richtig crazy weitermachen." Dabei äußerte er auch Überlegungen, dass der Wagen höchstwahrscheinlich gestohlen wurde. Jason und D4vd pflegen seit einiger Zeit sowohl im musikalischen als auch im privaten Bereich eine enge Freundschaft. Gemeinsam arbeiteten sie unter anderem an dem Song "Summertime Uptown" und "Favorite Flower".

Die Hintergründe des Falls werfen weiterhin viele Fragen auf, zumal das Opfer, dessen sterbliche Überreste in dem Fahrzeug gefunden wurden, mittlerweile als weiblich identifiziert wurde. Wie TMZ berichtet, lag die Leiche in einem Sack im Kofferraum des Wagens, der auf einem Schrottplatz entdeckt wurde. Der Verwesungszustand des Körpers erschwert offenbar die Ermittlungen. D4vd selbst, der im Moment auf Tour ist, hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Sein Management ließ jedoch verlauten, dass er über den Vorfall informiert wurde und eng mit den Behörden kooperiert.

Twitch-Streamer Jasontheween und Musiker D4vd, Juli 2025

Twitch-Streamer Jasontheween, Mai 2025

D4vd, Musiker

