Leichenfund: D4vd könnte eine Anklage wegen Mordes drohen

Im Fall um den Tod der 15-jährigen Celeste Rivas rückt Sänger D4vd (20) weiter in den Fokus. Berichten von TMZ zufolge könnte dem 20-jährigen Musiker nun eine Mordanklage drohen. Nachdem die Grand Jury in diesem Fall zunächst lediglich als "ermittelndes" Organ gehandelt hatte, hat nun eine Quelle gegenüber dem Magazin bestätigt, dass eine Abstimmung über eine Anklage im Raum steht. Die Behörden, darunter auch Staatsanwältin Beth Silverman, sollen demnach glauben, dass D4vd mit dem Tod von Celeste in Zusammenhang steht.

Nach dem schrecklichen Fund der sterblichen Überreste des Mädchens beschlagnahmte die Polizei sämtliche Überwachungskameras der Villa, in der D4vd zu diesem Zeitpunkt in den Hollywood Hills zur Miete gewohnt hatte. Besonders auf das Material der Außenkameras, die auf die Straße und den Gehweg vor dem Haus gerichtet sind, setzten die Beamten große Hoffnung: Es sollte zeigen, ob Celeste vor ihrem mysteriösen Tod dort war und wann. Den Mietvertrag für seine Villa in den Hollywood Hills habe D4vd kurz nach der ersten polizeilichen Untersuchung abrupt gekündigt, was Spekulationen über seine Beteiligung an dem Fall befeuerte.

In einem Tesla, der auf den Musiker D4vd unter seinem bürgerlichen Namen David Anthony Burke registriert war, wurde am 8. September Celestes Leiche entdeckt. Die Mitarbeiter eines Abschlepphofs hatten aufgrund eines starken Verwesungsgeruchs die Polizei alarmiert. Beamte fanden daraufhin menschliche Überreste, die in einem Sack im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs versteckt waren. Der zerstückelte Körper soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits in fortgeschrittenem Zersetzungszustand befunden haben – die Ermittelnden gehen inzwischen davon aus, dass die Jugendliche bereits im Frühjahr starb. Aus dem Umfeld der beiden heißt es, D4vd und Celeste seien auf Partys und Treffen als Paar wahrgenommen worden. Gleichzeitig will man dort geglaubt haben, Celeste sei nicht 15, sondern 19 Jahre alt gewesen und habe die Universität USC besucht.

Anzeige Anzeige

Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger