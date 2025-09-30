Gewusst? D4vd unterschrieb als Minderjähriger Plattenvertrag

Mit gerade einmal 17 Jahren unterschrieb der Sänger D4vd (20) einen millionenschweren Plattenvertrag. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ einsehen konnte, erhielt der Musiker 2022 eine Vorauszahlung in Höhe von 2.546.473 Euro für mehrere Musikprojekte, darunter ein Album und eine EP. Kurz nach der Vertragsunterschrift soll D4vd allein einen Einmalbetrag von 1.909.854 Euro überwiesen bekommen haben. Dieser Erfolg erlaubte ihm ein luxuriöses Leben, unter anderem in einer Villa in den Hollywood Hills, die er für 16.976 Euro im Monat mietete.

Doch der Ruhm des jungen Sängers wird momentan von einer tragischen und rätselhaften Geschichte überschattet. Anfang dieses Monats wurde im Kofferraum seines Teslas die Leiche der 14-jährigen Celeste Rivas entdeckt. Die Teenagerin aus einem schwierigen Elternhaus war zuvor mehrmals von zu Hause weggelaufen und wurde kurz vor ihrem 15. Geburtstag tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich darauf, die Todesumstände von Celeste sowie mögliche Verbindungen zu D4vd zu klären. Berichten zufolge schockierte diese Nachricht viele aus der Musikszene, die den Musiker als schüchtern und sanftmütig beschrieben.

Mittlerweile hat die Situation spürbare Auswirkungen auf D4vds Karriere. Sein Plattenlabel Interscope hat sämtliche Promotion für neue Musikprojekte auf Eis gelegt, einschließlich der geplanten Veröffentlichung einer Deluxe-Edition seines neuen Albums. Auch seine laufende Welttournee wurde abrupt abgebrochen. Seine Mietvilla in Los Angeles wurde inzwischen ausgeräumt, nachdem die Polizei das Anwesen durchsucht hatte. Unklar bleibt, wie es für den jungen Künstler weitergehen wird, während die Öffentlichkeit und Behörden weiter auf Antworten warten, ob er etwas mit dem Fall zu tun hat.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Starface D4vd, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Sänger

D4vd unterschrieb mit 17 einen Mega-Deal – wie seht ihr das? Stark! Talente früh fördern und groß rausbringen. Zu früh – ohne Erfahrung fehlen Schutz und Balance. Ergebnis anzeigen