Fund in D4vds Auto: Leiche wurde als weiblich identifiziert

Ein grausiger Fund erschüttert Los Angeles: Die Polizei hat die sterblichen Überreste einer weiblichen Person in einem Tesla entdeckt, der auf den Musiker D4vd zugelassen ist. Die Leiche, die in einem Sack im Kofferraum des Fahrzeugs gefunden wurde, war bereits stark verwest. Mittlerweile gibt es weitere Details zum Opfer. Wie TMZ berichtet, veröffentlichte die medizinische Untersuchungsbehörde des Bezirks Los Angeles am Dienstagabend einen Bericht, in dem das Geschlecht des Opfers als weiblich angegeben wurde.

Die Unbekannte soll laut den Ermittlern eine Größe von etwa 1,55 Meter bei 32 Kilogramm Gewicht gehabt haben. Weitere Merkmale, die zur Identifizierung beitragen sollen, sind ein markantes Tattoo mit der Aufschrift "Shhh..." auf ihrem rechten Zeigefinger sowie das wellige schwarze Haar. Als ihre sterblichen Überreste entdeckt wurden, trug die Frau ein schwarzes Tube-Top, eine schwarze Leggings, einen Metall-Ohrstecker sowie ein Metallkettenarmband in Form eines "W". Die Gerichtsmedizin konnte bislang keine Angaben zum vermeintlichen Alter des Opfers machen. Die genaue Todesursache bleibt ebenfalls ungeklärt, doch die Polizei behandelt den Fall als Mord.

Am Montag wurde die Polizei von Los Angeles aufgrund des grausigen Funds eingeschaltet. Das Auto wurde zuvor in den Hollywood Hills verlassen aufgefunden und später von einem Abschleppdienst in ein Lager gebracht, wo Angestellte durch den Geruch alarmiert wurden. Das Fahrzeug hatte keine Einbruchsspuren, wurde laut Informationen von TMZ nicht als gestohlen gemeldet und ist auf D4vds Namen zugelassen. Der Musiker, der gestern Abend im Rahmen seiner Tour in Minneapolis auftrat, wurde über den Fund informiert und unterstützt die Polizei bei den Ermittlungen vollumfänglich.

IMAGO / Starface D4vd, Sänger

Getty Images D4vd, Musiker

Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger

