Verstorbenes Mädchen aus D4vds Kofferraum wurde beigesetzt

Die 14-jährige Celeste Rivas wurde am Montag auf dem Queen of Heaven Cemetery & Mortuary in Rowland Heights, Kalifornien, beigesetzt – das berichtet nun Daily Mail. Familie und Freunde versammelten sich, um der tragischen Teenagerin die letzte Ehre zu erweisen. Celeste war tot im Tesla des Sängers D4vd (20) gefunden worden, ihr Schicksal erschütterte viele. In einem Zelt auf dem Friedhof fand die Trauerfeier statt, während Trauernde ihren mit Blumen geschmückten Sarg zu Grabe trugen.

Details über die Umstände ihres Todes sind bislang nur wenige bekannt. Die Nachricht von ihrem Tod sorgte für Schlagzeilen, nachdem ihr lebloser Körper in fortgeschrittenem Zustand der Verwesung aufgefunden wurde. Obwohl offizielle Informationen fehlen, gibt es online zahlreiche Spekulationen und Gerüchte. Weder D4vd noch Celestes Familie haben sich bisher öffentlich zu den Ereignissen oder einer möglichen Verbindung geäußert.

Bereits vor zwei Wochen hatte Daily Mail berichtet, dass der Sänger nach der tragischen Entdeckung seine prunkvolle Villa in Los Angeles räumen ließ. Ein Umzugsunternehmen transportierte Möbel und persönliche Gegenstände aus dem Gebäude, das der Musiker für 20.000 Dollar im Monat gemietet hatte. Zuvor war das Anwesen von der Polizei durchsucht worden, der Mietvertrag wurde unmittelbar danach gekündigt. Das Auto, in dem Celestes Leiche entdeckt wurde, stand nur wenige Meter von der Villa entfernt – ein Detail, das für neue Spekulationen sorgte.

IMAGO / Starface D4vd, Sänger

