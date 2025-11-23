Fehlende Kooperation: D4vd bleibt Verdächtiger im Mordfall

Musiker D4vd (20) ist weiterhin Verdächtiger im Todesfall von Celeste Rivas Hernandez. Die Leiche der 15-Jährigen wurde im September 2025 im Kofferraum seines aufgegebenen Teslas entdeckt, der in den Hollywood Hills gefunden wurde. Wie eine exklusive Quelle gegenüber People erklärte, "kooperiert" der 20-Jährige laut Polizeiangaben nicht mit den Ermittlungen. Die Beamten haben den Sänger bisher nicht befragen können. Ein Sprecher von D4vd hatte zuvor gegenüber NBC Los Angeles das Gegenteil behauptet und betont, sein Mandant würde vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten.

Die genauen Todesumstände des Mädchens sind nach wie vor unklar. Eine abschließende Autopsie sowie die Ergebnisse von toxikologischen Tests stehen laut Ermittlern noch aus. Laut Polizei wurde Celestes Körper in einem Plastiksack entdeckt, in einem Zustand fortgeschrittener Verwesung. Das Fahrzeug war bereits seit einem Monat verlassen und wurde wegen "fremdartigen Geruchs" gemeldet. Celeste, zuletzt aus Lake Elsinore als vermisst gemeldet, wurde am 8. September tot aufgefunden, einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag. Die Polizei ermittelt weiterhin, ob ein Verbrechen vorliegt, wobei es Hinweise auf die Mitwirkung weiterer Beteiligter gibt.

D4vd, bürgerlich David Anthony Burke, feierte in jungem Alter Erfolge als Musiker und wurde über soziale Medien bekannt. Trotz seiner Popularität rückte sein Name zuletzt immer mehr in ein anderes Licht, da der Fall Rivas die Öffentlichkeit erschüttert hat. Über Celeste wurde bekannt, dass sie mehrfach von zu Hause weggelaufen sei – ihre Familie hatte sie zuvor wiederholt als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, den genauen Verlauf ihres tragischen Schicksals aufzuklären. Währenddessen bleibt D4vd mit seinem schnellen Aufstieg in der Musikszene eine zwiespältige Figur dieses höchst aufsehenerregenden Falles.

Getty Images D4vd, Sänger

