D4vd überträgt Häuser in Texas auf den Namen seiner Mutter

Die Immobilien des Sängers D4vd (20) stehen im Fokus neuer Entwicklungen, während weiter ermittelt wird, wie es zum Tod der 14-jährigen Celeste Rivas kommen konnte. Berichten von TMZ zufolge hat der Sänger, dessen vollständiger Name David Burke lautet, zwei von ihm gehaltene Häuser in der Nähe von Houston, Texas, auf seine Mutter überschrieben. Dokumente zeigen, dass die Hausurkunden zwischen dem 18. und 22. September übertragen wurden. Dies geschah unmittelbar nach der Polizeidurchsuchung seiner gemieteten Villa in den Hollywood Hills am 17. September.

Die Polizeiaktion in D4vds texanischen Immobilien am 18. September wurde offenbar durch einen Swatting-Anruf ausgelöst. Ein anonymer Anrufer behauptete, es habe einen tödlichen Vorfall in einer der Residenzen gegeben. Am Ort trafen die Beamten auf D4vds Eltern, die bestätigten, dass auch seine Geschwister wohlauf seien, sodass die Polizei etwa 20 Minuten später wieder abzog. Währenddessen wird weiter untersucht, unter welchen Umständen die Leiche von Celeste Rivas in einem Tesla, der auf D4vd zugelassen ist, entdeckt wurde. Sie war über Wochen im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs unbemerkt geblieben, bevor sie am 8. September entdeckt wurde.

D4vd war 2023 mit seinem musikalischen Erfolg und dem EP-Release "Petals to Thorns" bekannt geworden, der ihm in kürzester Zeit eine breite Fangemeinde einbrachte. Doch aktuell steht sein Name vor allem wegen der tragischen Ereignisse um Celeste Rivas in den Schlagzeilen. Die Teenagerin, deren Schicksal viele erschüttert hat, wurde zu Beginn dieses Monats in Kalifornien beigesetzt, umgeben von trauernden Angehörigen und Freunden. Bislang hat D4vd keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben, jedoch sowohl seine Tourneepläne abgesagt als auch den Start der Deluxe-Version seines Albums "Withered" auf unbestimmte Zeit verschoben.

Getty Images D4vd, Sänger

