Hamburg statt Malle: Joelina Karabas vermisst ihre Familie

Joelina Karabas (25), die älteste Tochter der ehemaligen Goodbye Deutschland-Teilnehmerin Daniela Büchner (47), hat ihre Follower auf Instagram mit emotionalen Worten überrascht. Vor rund einem Jahr verließ die TV-Bekanntheit ihre langjährige Wahlheimat Mallorca, um in Hamburg ein neues Leben zu beginnen. Dort hat sie mittlerweile eine eigene Wohnung und arbeitet nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Flugbegleiterausbildung. Doch obwohl sie sich in Deutschland ein neues Zuhause aufgebaut hat, hat Joelina mit der Beichte ihrer Sehnsucht nach Mallorca ihre Fans gerührt. "Mein Ein und Alles. Ohne dich gibt es kein mich, und ich kann dir nicht oft genug Danke für alles sagen", schrieb sie in ihrer Story an ihre Mutter Danni gerichtet, begleitet von einem gemeinsamen Strandfoto.

Auslöser für die rührende Botschaft war ein Anflug von Heimweh, den Joelina offen mit ihren Fans teilte. Sie räumte ein, dass sie in diesem Jahr noch keinen einzigen Besuch auf der Insel gemacht habe, obwohl ihr Herz immer noch daran hängt. Mallorca sei für sie nicht nur der Ort, an dem sie zu Hause war, sondern auch Schauplatz vieler emotionaler Höhen und Tiefen. Besonders schmerzhaft ist die Erinnerung an den Verlust ihres Stiefvaters Jens Büchner (†49), der im November 2018 an Krebs verstarb. Die Erinnerungen an diese schweren Zeiten scheinen immer noch präsent zu sein und belasten die junge Frau, trotz ihres Neubeginns in Deutschland.

Auch für die Familienmama war der Abschied von Joelina ein schwerer Schritt. "Das war schon hart. So ganz loslassen – das fällt jeder Mama schwer. Aber ich bin megastolz auf sie", schwärmte Daniela damals im Gespräch mit Promiflash. Der spontane Kaffee bei der Mama oder gemeinsame Strandspaziergänge sind für Joelina seit dem Umzug nach Hamburg nicht mehr drin. Damit der enge Kontakt nicht abreißt, telefonieren die beiden fast täglich. "Wenn es passt, fliegt sie rüber oder ich rüber", verriet Daniela.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025