Schon passiert: Marc-Robin Wenz meidet Dates mit seinen Fans

Marc-Robin Wenz hat nun Einblicke in sein Datingleben gegeben. Ein Fan wollte in einer Instagram-Fragerunde wissen, ob der Realitystar sich auch auf Dates mit seinen Fans einlassen würde. Marc-Robin zeigte sich offen und ehrlich: "Ist schon passiert, klar, aber an sich bin ich da raus." Er begründet das mit fehlender Augenhöhe. "Fans sind meistens so – die verhimmeln mich dann und ich könnte gefühlt machen, was ich will, die finden alles toll. Stehe ich gar nicht drauf", erläuterte er.

Gleichzeitig räumte Marc-Robin ein, dass sein Flirt-Verhalten im TV anders wirkt, als es im Privatleben wirklich ist. Er verwies dabei auf die Besonderheiten am Set. "Im TV seht ihr mich hier und da. Immer Wechsel zwischen den Frauen. Das ist, weil dort auch immer Ausnahmesituation ist", erklärte der Realitystar. Privat sei er zurückhaltender. "Im Privaten sieht es da bei mir ganz anders aus. Ganz, ganz selten, dass ich mich mal mit jemandem treffe. Habe so meinen Kreis und den verlasse ich meist nicht. Deshalb ist es auch sehr unwahrscheinlich, was mit einer Followerin/Zuschauerin zu haben", erklärte er in der Fragerunde.

Wie Marc-Robin kürzlich auf Instagram verriet, sei er derzeit ohnehin nicht bereit für ein neues Dating-Abenteuer. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Alessandra Wichert (29), die ebenfalls aus dem Reality-TV bekannt ist, gestand er offen: "Ich bin immer noch heartbroken." Der Realitystar erklärte, dass ihm die Zeit nach der Trennung alles andere als leichtgefallen sei. "Ich habe alles versucht, daran festzuhalten, aber Alessa kann und will nicht mehr", ließ er damals seine Follower wissen.

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Reality-TV-Bekanntheit