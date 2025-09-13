Inka Bause hadert bis heute mit dem Suizid ihres Ex-Mannes

Inka Bause (56) hat neun Jahre nach dem tragischen Tod ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch (†53) ein bewegendes Interview gegeben. Im Gespräch mit Freizeit Exklusiv gestand die Moderatorin, dass sie eine quälende Frage seitdem nicht loslasse: "Was wäre, wenn ich meinen Ex-Mann kurz vor seinem Tod angerufen und ihn damit vom Suizid abgehalten hätte?" Der Komponist, mit dem Inka von 1996 bis 2005 verheiratet war, nahm sich am 12. September 2016 das Leben, nachdem er lange gegen Depressionen angekämpft hatte. Besonders emotional wurde es für die Entertainerin, als sie bei der Produktion ihrer Jubiläums-CD das Lied "Zuhause" aufnahm. "Ich musste mehrmals beginnen", erzählte sie, da der Song sie tief berührt habe.

Inka und Hendrik hatten auch nach ihrer Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis. Der Verlust traf sie dennoch schwer, obwohl Hendriks jahrelange psychische Probleme präsent waren. Kurz nach seinem Tod erzählte sie der Bild, wie wichtig ihr damals die Unterstützung durch ihre Familie war, insbesondere durch die gemeinsame Tochter Anneli und Hendriks Sohn aus einer anderen Beziehung. Trost fand die Moderatorin auch durch ihre Arbeit an der RTL-Show Bauer sucht Frau, wo sie viel Anteilnahme und Zuneigung erfuhr. Über ihren Ex-Mann sagte sie einmal: "Er ist bis heute der Mann meines Lebens. Es gibt und es wird sicher keinen anderen geben, der jemals seinen Platz einnehmen wird."

Tochter Anneli, die aus der Ehe von Inka und Hendrik stammt, ist heute 28 Jahre alt und geht bewusst ihren eigenen Weg – fernab des Rampenlichts. "Anneli ist sehr eigenständig. Mit ihrem Mut hat sie auch meinen Horizont erweitert", schwärmt die Sängerin und Moderatorin über ihre Tochter. Anders als viele Kinder prominenter Eltern hat Anneli keinen Schritt in die Medienwelt gewagt, sondern sich für ein privat gehaltenes Leben entschieden. Mama Inka scheint das zu bewundern und unterstützt sie auf diesem Weg, während sie weiterhin den Verlust des Mannes, den sie als den wichtigsten in ihrem Leben bezeichnet, zu verarbeiten versucht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Tamara Bieber/ActionPress Inka Bause beim Felix Burda Award 2019

ActionPress Hendrik Bruch, Komponist und Sänger