Alle wichtigen Infos zur neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel

Die beliebte RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, die bereits einen internationalen Ableger hervorgebracht hat, kehrt mit einer neuen Staffel zurück und bleibt dabei ihrem bewährten Konzept treu. Bauern und Bäuerinnen aus ganz Deutschland suchen erneut das große Liebesglück und laden potenzielle Partner auf ihre Höfe ein, um sie bei romantischen Treffen und gemeinsamen Aktionen besser kennenzulernen. Bereits jetzt ist die Spannung groß, denn die Kandidaten werden nach und nach vorgestellt, während die ersten Kennenlerndates und Hofwochen näher rücken. Die Hofwochen bilden das emotionale Zentrum der Sendung – hier zeigt sich, ob aus anfänglicher Sympathie eine echte Beziehung entstehen kann. In der aktuellen Staffel dürfen sich die Zuschauer wieder auf emotionale Momente, überraschende Wendungen und charmante Begegnungen freuen.

Für Fans der Sendung gibt es zudem gute Neuigkeiten: Die wichtigsten Sendetermine stehen bereits fest. Ab Montag, dem 3. November, begleitet Moderatorin Inka Bause (56) 16 Landwirte und Landwirtinnen auf ihrer Suche nach der großen Liebe – immer um 20.15 Uhr, zunächst mit vier Folgen im Wochenrhythmus. Danach folgen die restlichen acht Episoden in Doppelfolgen an aufeinanderfolgenden Abenden, jeweils montags und dienstags. Und: Jede Folge ist bereits eine Woche vorher mit einem Premium-Abo bei RTL+ verfügbar. "Im Anschluss an 'Bauer sucht Frau' gibt es montags ab 22.30 Uhr ein Wiedersehen mit 'Ralf, der Bauernreporter'. Mit viel Neugier trifft Ralf Herrmann die Bauern und Bäuerinnen, packt tatkräftig mit an und entlockt ihnen charmant so manches Geheimnis", kündigte der Sender an. Auch die bekanntesten Kultbauern stehen erneut im Fokus: Bei Josef und Narumol, Schäfer Heinrich (58) und weiteren vertrauten Gesichtern dürfen sich die Zuschauer auf "so manche Überraschung" freuen.

Ein Überblick zu allen Folgen auf RTL garantiert, dass Zuschauer keinen Höhepunkt verpassen. Wie in den vergangenen Staffeln können sich die Kandidaten bei Gruppenausflügen und auf den besagten Hofaktionen noch einmal besser kennenlernen. "Bauer sucht Frau" ist seit vielen Jahren ein Quotenhit und hat zahlreiche Happy Ends hervorgebracht. Viele der in der Sendung entstandenen Beziehungen halten langfristig. Seit dem Start im Jahr 2005 wurden über 40 Ehen geschlossen und beinahe 50 Kinder geboren – eine Bilanz, die für sich spricht. Die große Anziehungskraft der Show liegt wohl auch daran, dass sie authentische Geschichten erzählt und den Zuschauern einen Einblick in das Leben der Landwirte gewährt. Viele Kandidaten geben an, dass sie eine echte Verbindung zu ihrer potenziellen Partnerin oder ihrem potenziellen Partner suchen und mit Herzblut bei der Sache sind. Fans dürfen also gespannt sein, was die neue, 21. Staffel bereithält.

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

RTL "Bauer sucht Frau"-2025 mit Friedrich, Simone, Daniel und Johann

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause bei den Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" 2024