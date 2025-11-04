TV-Phänomen: "Bauer sucht Frau" startet mit einer Traumquote

Inka Bause (56) ist wieder da! Gestern Abend startete auf RTL die 21. Staffel der kultigen Kuppelshow Bauer sucht Frau. Nach einer kurzen Pause fanden sich Moderatorin Inka und eine neue Schar von elf Bauern und zwei Bäuerinnen bereit, die große Liebe zu suchen. Der Auftakt lockte dabei zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme: Mit durchschnittlich 3,33 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,4 Prozent erzielte die Sendung beachtliche Werte. Das gibt RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Auch die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich mit 0,58 Millionen nicht lumpen – ein Zielgruppen-Sieg war Inka damit sicher.

Zum Auftakt trafen sich die Landwirte und Landwirtinnen traditionell beim Scheunenfest, um potenzielle Partnerinnen und Partner kennenzulernen. In den kommenden Wochen begleitet RTL erneut die bewegenden Geschichten auf den Höfen: Zwischen Dating-Idyll und Landwirtschaftsalltag wird es wie gewohnt romantisch, turbulent und emotional. Die ersten vier Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus immer montags zur Primetime ausgestrahlt. Danach gibt es sogar die doppelte Packung Liebesglück: Die verbleibenden acht Folgen werden anschließend an zwei Wochentagen ausgestrahlt, immer montags und dienstags.

Die Auftaktfolge hatte für die Fans des Formats einiges zu bieten. Bei dem heiteren Hühnerbauern Walter und seiner Auserwählten Katharina funkte es direkt – die beiden ließen sich beim Scheunenfest sogar zu einigen beherzten Schmatzern hinreißen. Weniger Glück hatte Insa, eine der zwei Bäuerinnen, die in diesem Jahr nach der großen Liebe sucht. Mit ihrer Entscheidung, gleich zwei Anwärter zur Hofwoche einzuladen, stieß sie ihren Favoriten Christopher vor den Kopf. Er lehnte die Einladung daraufhin ab, ebenso wie sein Konkurrent Daniel.

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Bauern und Bäuerinnen der 21. Staffel "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025