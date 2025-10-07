Dann startet die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Ab dem 3. November 2025 heißt es wieder: Bauer sucht Frau – und das bereits in der 21. Staffel! Die beliebte Doku-Soap mit Moderatorin Inka Bause (56) kehrt zur Primetime auf RTL zurück und sorgt erneut für romantische Abenteuer einsamer Landwirte, wie fernsehserien.de berichtet. Montags um 20:15 Uhr sind die ersten vier Folgen zu sehen, bevor ab dem 1. Dezember jeweils zwei Folgen pro Woche – zusätzlich auch dienstags – ausgestrahlt werden. Später am Abend, um 22:30 Uhr, erwartet die Zuschauer außerdem "Ralf, der Bauernreporter", ein Format, das ebenso wie die Hauptsendung bei den Fans längst Kultstatus erreicht hat.

Inka bleibt ihrem Erfolgsrezept treu und begleitet elf Bauern und zwei Bäuerinnen bei ihrer romantischen Reise, die auf dem traditionellen Scheunenfest beginnt. Dort haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Wahl aus zwei Kandidaten zu treffen, bevor es mit dem Auserwählten für eine Woche auf den Hof geht. Hier können die Kandidaten das Leben auf dem Land hautnah erleben und herausfinden, ob die Chemie wirklich stimmt. Besonders spannend wird, welche einzigartigen Geschichten und Persönlichkeiten in dieser Staffel auf die Zuschauer warten.

Die letzte Staffel verzeichnete mit bis zu 3,5 Millionen Zuschauern große Erfolge – kein Wunder, dass RTL an diesem Erfolgsrezept festhält. Inka, die seit über zwei Jahrzehnten Teil des Formats ist, hob hervor, wie die Sendung das Image von Landwirten positiv verändert habe. Einst als verschroben verschrien, genießen die Teilnehmer heute mehr Respekt, was die Moderatorin als großen Erfolg wertet. Auch Publikumslieblinge früherer Staffeln, wie Josef, Narumol und Schäfer Heinrich (58), erhalten in der Zusatzsendung mit Ralf erneut eine Bühne.

RTL "Bauer sucht Frau"-2025 mit Friedrich, Simone, Daniel und Johann

