Jannik Kontalis' Kampagnen-Video: Fans finden es unangenehm

Jannik Kontalis (29), bekannt aus dem Reality-TV, hat jetzt auf Instagram ein ungewöhnliches Kampagnenvideo veröffentlicht, in dem er seine Kandidatur als Oberbürgermeister bewirbt. Das Video beginnt mit Szenen, in denen verschiedene Reality-Stars, darunter Laura Maria Lettgen, Nura (36) und Christina Grass (37), sich kritisch über seine Ambitionen äußern. "Oh nein, habt ihr echt gedacht, dass ich das ernst meine? Spaß. Natürlich meine ich das ernst – und ihr seid Teil der Kampagne", erklärt Jannik zu Beginn des Videos. Für ihn sind diese Reaktionen ein wichtiger Bestandteil seiner Werbestrategie: "Ihr habt mich ausgelacht, freiwillige Interviews gegeben und habt dabei nicht gecheckt, dass es genau das ist, was wir brauchen."

Das Video spaltet jedoch die Meinungen im Netz. Viele Fans bezweifeln die Ernsthaftigkeit seines Vorhabens und finden den Clip gleichermaßen irritierend wie übertrieben. In den Kommentaren zu seinem Instagram-Post hagelt es Verwunderung und Spott: "Ganz unangenehm", "Fiebertraum" und "Ich, wenn mir langweilig ist, also entscheide ich, Bürgermeister zu werden", schreiben Nutzer. Doch es gibt auch eine positive Resonanz. Einige loben seine Kreativität und das ausgefallene Marketing hinter dem Video: "Man kann von ihm halten, was man will, aber dieses Video ist genial!! Marketing und Werbung on point", lobte ein Kommentar die Inszenierung.

Jannik ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht der Reality-TV-Landschaft. Nun sorgt er mit seiner überraschenden politischen Ambition für Aufsehen, aber auch für Irritation. Der 29-Jährige versteht es, soziale Medien geschickt für seine Selbstdarstellung und Projekte zu nutzen. Ob ihm diese unkonventionelle Strategie tatsächlich Stimmen bei der bevorstehenden Wahl in wenigen Tagen einbringen wird, bleibt offen. Eines zeigt sich jedoch erneut: Jannik weiß, wie man im Gespräch bleibt.

RTL Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit