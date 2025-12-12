Nach "Rust"-Schießerei: Kinder retteten Alec Baldwins Leben

Alec Baldwin (67) hat in der Show "The Adam Friedland Show" einen bewegenden Einblick in die schwersten Momente seines Lebens gegeben. Nach der tragischen Schießerei am Set des Films "Rust" im Jahr 2021, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) ums Leben kam, und der anschließenden Anklage wegen fahrlässiger Tötung, fand der Schauspieler Halt bei seiner Familie. Der 67-Jährige erklärte, dass seine Kinder ihn durch diese Zeit getragen haben: "Ich habe zu Hause sehr viel Zeit verbracht in den letzten dreieinhalb Jahren, und sie haben mein Leben gerettet." Alec hat acht Kinder, sieben mit seiner Ehefrau Hilaria Baldwin (41) und eine Tochter, Model Ireland Baldwin (30), aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (72).

Neben Alec sprach auch Hilaria offen über die Belastungen, die der tragische Vorfall und die rechtlichen Folgen mit sich brachten. In ihrer Reality-Serie "The Baldwins" auf TLC schilderte sie, wie wichtig es ihr ist, die Kinder vor den schwierigen Ereignissen zu schützen. "Unsere Aufgabe ist es, zu verhindern, dass dieses Feuer sich ausbreitet", sagte die hingebungsvolle Mutter. Dennoch sei die Sorge um die Familie und die Angst vor Alecs möglicher Gefängnisstrafe allgegenwärtig gewesen. "Wir wollen, dass sie Kinder bleiben und nicht die Last tragen müssen, uns mitzutragen", erklärte Hilaria. Mit ihrer Offenheit hoffen die Baldwins, dass andere Familien in schwierigen Situationen Kraft und Trost finden.

Die Beziehung der Baldwins wird von vielen als besonders familiär beschrieben. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 genießen Alec und Hilaria das Familienleben mit ihren sieben gemeinsamen Kindern, die alle unter zwölf Jahre alt sind. Vor wenigen Wochen gaben die Unternehmerin und der Schauspieler im Podcast "Uncut and Uncensored" jedoch offen zu, dass sie sich Unterstützung in der Paartherapie suchten. Hilaria betonte, wie sehr der Altersunterschied von 26 Jahren und der ständige öffentliche Druck ihre Ehe forderten. "Ich glaube nicht, dass Alter nur eine Zahl ist, zumindest nicht in unserer Situation", erklärte sie. Alecs Lebenserfahrung helfe zwar oft weiter, doch manchmal sei professionelle Hilfe nötig gewesen. Zu Hause sei es trotz aller Herausforderungen meist turbulent, aber liebevoll zugegangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / @hilariabaldwin Baldwin-Familie begeistert mit bunten Glücksbärchi-Kostümen bei Instagram

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Gotham Television Awards 2025 in New York, Juni 2025