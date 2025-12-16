Inmitten der Ehekrise: Bushido verzeichnet Rekordumsätze

Bushido (47) sorgt für Schlagzeilen – und das gleich in doppelter Hinsicht. Während seine Ehekrise mit Anna-Maria Ferchichi derzeit für Aufsehen sorgt, konnte der Rapper laut raptastisch nun finanziell einen riesigen Erfolg verbuchen. Seine anstehende "Alles wird Gut"-Tour, die im Januar und März 2026 stattfindet, hat bereits 110.000 verkaufte Tickets verzeichnet. Viele Konzerte sind nahezu ausverkauft, einige Städte bieten nur noch teure VIP-Tickets an. Hinter der großen Nachfrage steckt ein ausgeklügeltes System aus Ticketklassen und Bundles, bei den Preisen für VIP-Pässe bis zu 1.999 Euro reichen. Schätzungen zufolge hat der Musiker damit Umsätze von mehr als zehn Millionen Euro erzielt.

Für das knapp 2.000 Euro teure "VIP Backstage Pass"-Paket bekommen Fans exklusive Fanartikel wie ein Hoodie und ein goldenes Armband. Das Highlight für viele: der Backstage-Zugang bei einem Konzert der großen Abschiedstour. Hier verspricht der Rapper, dass die Käufer die Möglichkeit für ein kurzes persönliches Gespräch bekommen – samt einer gemeinsamen Cola Zero. Kollege Sido (45) zeigte sich angesichts des Preises schockiert. Als er gemeinsam mit B-Tight (45) auf dem YouTube-Kanal "Rapschau" die Details der Box einschätzen sollte, tippte er auf höchstens 200 Euro. Als schließlich die Summe von 1.999 Euro fiel, konnte er es kaum glauben. "WAS?!" platzte es aus ihm heraus.

Zudem muss sich Bushido auch in musikalischer Hinsicht Kritik stellen. Seine neue Single "Du liebst mich nicht", eine Neuinterpretation des Sabrina Setlur-Klassikers, fiel bei vielen Fans durch. Obwohl das dazugehörige Video mit rund 250.000 Aufrufen innerhalb von 24 Stunden die Spitze der YouTube-Trends erreichte, ist die Reaktion seiner Community klar. Nur 37 Prozent der Zuschauer gaben dem Song einen "Daumen hoch", während satte 63 Prozent negativ bewerteten. Diese Zahlen markieren das schlechteste Like-Verhältnis seit der Gründung seines Kanals im Jahr 2005. Auch in den Kommentaren hagelte es negative Reaktionen.

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt