Yvonne Woelke macht sich Sorgen um ihre schwerkranke Mutter

Yvonne Woelke (45) muss momentan eine schwere Zeit durchstehen: Ihre Mutter Tamara kämpft gegen ihre Krebserkrankung und muss sich in den kommenden Tagen einer schwierigen Operation unterziehen. "Meiner Mutter geht es derzeit sehr schlecht", verriet der Reality-TV-Star bewegt gegenüber der Bild-Zeitung. Um ihrer geliebten Mutter beizustehen, pendelt Yvonne regelmäßig zwischen Hamburg, Berlin und Mallorca, wo ihr Partner Peter Klein (58) lebt. Doch trotz der Belastung gibt sie sich nach außen hin stark, auch wenn die Sorgen um ihre Familie sie tief bewegen.

Das Leben stellt die ehemalige Miss Germany derzeit auf eine harte Probe. Neben der Sorge um ihre Mutter musste Yvonne, die ihren Vater bereits 2018 ebenfalls an Krebs verlor, kürzlich auch noch den Tod ihrer Tante verkraften. Als ob das nicht genug wäre, plagen sie und Peter gesundheitliche Probleme: Während Yvonne eine Verletzung am Arm und einen verstauchten Fuß ausheilen lässt, erholt sich Peter von einem Sehnenriss an der Kniescheibe. Trotzdem möchte sie nicht aufgeben: "Wir Künstler müssen auf der Bühne immer eine Maske aufsetzen, lächeln und tun, als sei nichts", so Yvonne.

In dieser schwierigen Zeit findet sie jedoch Rückhalt bei Freunden, wie dem Entertainer Andreas Ellermann, der sie unterstützt. Am kommenden Samstag wird Yvonne zusammen mit Peter bei einer Veranstaltung in Schwarzenbek bei Hamburg auftreten, ein Auftritt, der neben Trost auch finanzielle Unterstützung bringen soll. Trotz aller Herausforderungen bleibt Yvonne also stark und betont, wie wichtig ihr die Familie ist: "Meine Mutti war früher auch immer für mich da, hat mich auf meinem Weg unterstützt. Jetzt kann ich ihr etwas zurückgeben."

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein bei einem Auftritt in "Krümels Stadl" auf Mallorca

