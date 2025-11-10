Malle & Berlin: Wollen Peter Klein & Yvonne sesshaft werden?

Zwischen Berlin und Mallorca pendeln sie hin und her, doch nun steht die Frage im Raum: Wollen Peter Klein (58) und Yvonne Woelke (45) endlich sesshaft werden? Bei der Premiere von "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" erklärte Peter im Gespräch mit Promiflash: "Ja, klar kann man sich schon irgendwo vorstellen. Im Moment ist es halt sehr schwer." Wann und wo das sein könnte, ließen die beiden bewusst offen. "Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt", ergänzte Peter.

Neben der Frage nach dem geeigneten Ort spielen auch praktische Überlegungen eine Rolle. Peter gab zu, dass das Pendeln auf Dauer anstrengend und kostspielig sein kann. "Auch mit den Flügen wird es zu teuer, vielleicht irgendwann zu sagen, dass man ständig nach Deutschland fliegt", erklärte er. Dennoch möchten sie ihren Lebensmittelpunkt nicht vorschnell verlagern, sondern sich verschiedene Optionen offenhalten. "Wir machen jetzt aktuell aus der Situation das Beste", fügte Peter hinzu.

In Berlin haben sie sich bereits ein gemeinsames Nest geschaffen, das sie nach langen Renovierungsarbeiten im Juni einweihten. Trotzdem scheint das Paar eine flexible Lebensweise aktuell sehr zu schätzen. "Ich denke mal so, wie es aktuell läuft, läuft es ganz gut. Könnte ein bisschen besser sein. Aber gut", sagte Peter über die aktuelle Situation. Dass sie aber langfristig einen Ort finden, an dem sie zur Ruhe kommen können, scheint für beide eine verlockende Aussicht zu sein – auch wenn diese Entscheidung für den Moment noch warten muss.

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein