Iris heißt wieder Katzenberger: Das hält Peter Klein davon

Iris Katzenberger (58) vollzieht einen klaren Schnitt: Die Reality-TV-Darstellerin trägt nicht länger den Nachnamen ihres Ex-Mannes Peter Klein (58), sondern hat ihren früheren Nachnamen wieder angenommen. Auf der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" äußert sich Peter gegenüber Promiflash zu dieser Veränderung. Seine Reaktion fiel dabei deutlich aus. "Ich sage nur von mir aus: Gott sei Dank. Es ist eine Verbindung, die jetzt wegbricht. [...] Mein Nachname wird nicht mehr in Bezug auf sie genannt, und das ist gut", freut er sich.

Doch nicht nur Peter hatte etwas zum Namenswechsel zu sagen. Auch seine Partnerin Yvonne Woelke (45) nutzte die Gelegenheit für einen Seitenhieb in Richtung Iris. "Es wäre aber auch schön, wenn man den Charakter ändern könnte", kommentierte sie spöttisch. Bereits in der Vergangenheit sorgten die neue Partnerin des Reality-TV-Stars und die Ex-Frau für Schlagzeilen mit ihren gegenseitigen Sticheleien. Besonders die Trennung von Peter und Iris sowie die darauffolgenden Spannungen scheinen unverändert für öffentliche Diskussionen zu sorgen.

Vor rund zwei Wochen machte Iris den Namenswechsel offiziell – und zwar ganz stolz auf Instagram. Die Mutter von Daniela Katzenberger (39) teilte mit ihren Fans ein Foto ihres neuen Personalausweises. Dazu schrieb die Reality-TV-Darstellerin: "Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meinem neuen/alten Namen. Auch meine Familie freut sich sehr." Für sie war das die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Nach ihrer Scheidung von Peter wollte sie den ungeliebten Nachnamen endgültig ablegen.

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit