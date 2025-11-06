Zweisamkeit von Yvonne & Peter Klein aktuell kaum vorhanden

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" sprechen Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) offen darüber, wie es um ihre Beziehung steht – und finden klare Worte. Das Reality-Paar pendelt zwischen Mallorca und Berlin und arbeitet nebenbei noch an einigen Projekten. "Im Moment muss ich ehrlich sagen, die Zweisamkeit ist irgendwie nach hinten gerutscht. Ich bin immer völlig fertig, weil ich von früh bis abends arbeite. Peter arbeitet auch von früh bis abends. Ich bin einfach glücklich, wenn ich in meinem Bett liege und nichts machen muss. Alle Arme breit, Beine breit und einfach so liegen und nichts machen", erklärte Yvonne gegenüber Promiflash.

Peter bestätigt den Eindruck und beschreibt, wie der Spagat zwischen Job und Liebe ihren Alltag prägt. "Ja, das stimmt schon. Die Zweisamkeit kommt wirklich ein bisschen zu kurz. Man könnte schon fast meinen, es wäre so ein Business-Meeting, was wir ständig haben", schmunzelte er im Gespräch mit Promiflash. Wenn er nach Berlin kommt, versuche er, Zeit freizuschaufeln. "Dass man zumindest ein wenig Zeit miteinander verbringen kann, außerhalb des Business", erklärte Peter. Doch wegen seines Jobs auf Mallorca und zusätzlicher Auftritte bedarf das einiges an Planung. Beide arbeiten viel, beide reisen oft – und so rutscht das Private hinter Terminen, Absprachen und To-do-Listen nach unten. Trotzdem bemühen sie sich, kleine Fenster zu schaffen, in denen es nur um sie geht.

Abseits der Termine kennen Yvonne und Peter die Schlagzahl der Öffentlichkeit gut – und sie wissen, was ihnen miteinander wichtig ist. Schon als Team bei "Forsthaus Rampensau" zeigten beide, dass sie Druck aushalten und sich aufeinander verlassen können, auch wenn nicht jeder ihnen damals abnahm, wie ernst es ihnen ist. Heute klingt bei Yvonne der Wunsch nach Ruhe durch, nach einem simplen Abend ohne Programm. Der Schauspielerin genügt manchmal das Ankommen. Der Handwerker aus Mallorca versucht derweil, seine Wege so zu legen, dass Nähe möglich bleibt. Viel Glanz, wenig Pause – und ein Paar, das zwischen Insel und Hauptstadt immer wieder neu seinen Rhythmus sucht.

Anzeige Anzeige

Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025