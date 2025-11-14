Ohne Peter: Auf diese TV-Show hätte Yvonne Woelke große Lust

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" plauderte Yvonne Woelke über ihre Zukunftspläne im Reality-TV. Die 45-Jährige zeigte sich besonders begeistert von der Idee, an der Show Reality Backpackers teilzunehmen. "Das wäre richtig hart", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash, und genau diese Herausforderung scheint die Schauspielerin zu reizen. Dabei betonte sie, dass sie sich das Abenteuer ohne ihren Partner Peter Klein (58) vorstellen könne, da das Format Solo-Teilnehmer erfordert.

Ganz abschreiben wollen die beiden gemeinsame TV-Abenteuer jedoch nicht. Im Gegenteil: Yvonne und Peter liebäugeln weiterhin mit Formaten, in denen Teamgeist zählt – vorneweg die #CoupleChallenge. Warum genau das passen könnte, erklärten sie im Doppel-Interview mit Promiflash. "Man zieht sich gegenseitig hoch. Wenn der eine nicht mehr kann, dann guckt man den an und sagt: 'Komm'", brachte Yvonne ihre Sicht auf den Punkt. Peter ergänzte, die Motivation funktioniere bei ihnen als Team ausgesprochen gut: Fällt einer in ein Leistungsloch, fange der andere auf und ziehe mit, das habe sich schon öfter gezeigt. "Ob man das mit anderen Teampartnern so hinbekommen würde, ist die andere Frage", betonte der Reality-Star und erklärte weiter: "Deswegen wäre es eigentlich von der Vernunft her schwachsinnig zu sagen, komm, wir trennen uns."

Auch abseits des roten Teppichs präsentiert sich das Paar gern als eingeschworenes Team. Bei ihrer Teilnahme an der Renovierungsshow "Wettkampf in 4 Wänden" schafften es die Reality-TV-Darstellerin und der Handwerker 2023 auf den vierten Platz. Ein Jahr später gewann das Paar gemeinsam die zweite Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany".

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker

Anzeige Anzeige

AEDT Yvonne Woelke, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025