Das stört Yvonne Woelke an Partner Peter Klein am meisten

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) zeigen sich in der Öffentlichkeit gern als glückliches Paar – so auch bei der großen Premiere der Show "Die Abrechnung" in Berlin, wo sich die Reality-Darsteller im Interview mit Promiflash selbst privaten Fragen bereitwillig stellten. Angesprochen auf mögliche Streitthemen in der Beziehung verriet Yvonne mit einem Augenzwinkern: Peters Kleidungsstil ist im Hause Woelke-Klein immer wieder Anlass für hitzige Diskussionen, da sich die Blondine mehr Extravaganz in seinen Looks wünscht. "Ich sage immer, er sollte sich ein bisschen peppiger und glamouröser kleiden", erklärte sie. Die 45-Jährige habe ihm sogar selbst schon einige kesse Klamotten besorgt, doch die lasse er regelmäßig im Schrank verstauben.

Peter wiederum hat eine klare Haltung zu diesem Thema: Für ihn steht der Tragekomfort an erster Stelle, wie er betonte: "Ich trage das, was mir gefällt und worin ich mich wohlfühle." Seiner Meinung nach sind die auffälligeren Kleidungsstücke besser für offizielle Auftritte geeignet, während er im Alltag lieber auf schlichte Outfits setzt. "Ich meine, ich will mich eigentlich nicht maskieren für solche Sachen", fügte er beinahe entschuldigend hinzu. Für Peter ist weniger oft mehr – eine Philosophie, die bei seiner Partnerin allerdings nicht auf uneingeschränkte Zustimmung stößt.

Die Meinungsverschiedenheiten rund um Mode sind bei Yvonne und Peter nicht neu. Schon in der Vergangenheit betonten sie in Interviews, dass es bei diesem Thema häufig kracht – oder aber man einigte sich darauf, in Interviews lediglich diesen Streitpunkt zu nennen, um tatsächliche Konflikte nicht offenlegen zu müssen. Jedenfalls scheinen beide abseits ihrer unterschiedlichen Vorstellungen in Sachen Styling gut zu harmonieren: Bei gemeinsamen Auftritten zeigen sie sich als starke Einheit, die mit kleinen Alltagsreibereien gelassen umgehen kann.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein im Juni 2024

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025