Thema Stillen: Franca Lehfeldt wehrt sich gegen Kritiker

Franca Lehfeldt (36) sieht sich aktuell mit Kritik an ihrem Muttersein konfrontiert. Auf ihrem Instagram-Profil postete sie anlässlich ihres Geburtstags ein Bild, das sie mit Freundinnen und einem Getränk in der Hand zeigt. Doch was ein freudiger Moment sein sollte, zog unerwartete Kommentare nach sich. Eine Nutzerin fragte kritisch: "Echt jetzt? Du stillst nicht mehr?" Die Ehefrau von Christian Lindner (46) ließ dies nicht unkommentiert und äußerte in ihrer Story: "Geht das eigentlich jemanden etwas an?" Unterstützt wurde ihre Haltung von Emojis, die die Absicht ihres Statements noch einmal verdeutlichten.

Die Diskussion drehte sich vor allem um den Umgang mit der Mutterschaft in der Öffentlichkeit und den Druck, den gesellschaftliche Erwartungen ausüben können. Ein zweiter Kommentar brachte eine realistische Perspektive ein: "Bekanntermaßen kann man auch mal abpumpen und ein paar Stunden mit Fläschchen überbrücken, um auch mal was trinken zu können." Franca schien dieser Sichtweise zuzustimmen und bekräftigte dadurch, dass persönliche Entscheidungen wie diese nichts mit dem Wert oder der Verantwortung einer Mutter zu tun haben. Die Reaktion zeigt, dass sie sich entschieden gegen die ständige Bewertung und Beurteilung durch andere wehrt.

Schon an ihrem ersten Muttertag zeigte die Moderatorin, wie sie privat feiert. Damals verbrachte Franca den Tag mit Nena Brockhaus entspannt im Garten – Croissants und Champagner inklusive. "Happy Muttertag an euch alle! So happy, dass wir ihn heute gemeinsam zelebrieren", schrieb Nena damals auf Instagram. Das Bild repostete Franca – und setzte damit ein Zeichen für einen lockeren Umgang mit Genussmitteln, selbst an so besonderen Tagen.

Getty Images Franca Lehfeldt im März 2023

Getty Images Franca Lehfeldt beim "WoMen On Top 2024"-Event, 2024

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im Dezember 2023