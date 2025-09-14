So klappt Co-Parenting von Khloé Kardashian und Ex Tristan

Khloé Kardashian (41) und Tristan Thompson (34) standen kürzlich erneut gemeinsam im Fokus, als sie den ersten Schultag ihrer Tochter True feierten. In einem emotionalen Instagram-Beitrag vom 6. September teilte die Reality-TV-Darstellerin ihr Glück und ihre Überraschung darüber, wie schnell die Zeit vergangen sei. "Es fühlt sich an, als hätte ich nur geblinzelt, und mein Baby ist erwachsen geworden", schrieb Khloé unter ein Foto, das sie zusammen mit ihrem Ex-Partner und ihrer Tochter zeigt. True, die nun in die zweite Klasse geht, bekam an diesem besonderen Tag die volle Unterstützung ihrer Eltern.

Die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder True und Tatum stellt für Khloé und Tristan Priorität dar, wie sie in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" erklärte. Obwohl ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt ist, betonte sie, dass es für ihre Kinder keinen Raum für Konflikte geben dürfe. "Wenn es Streit gibt, bleibt das zwischen uns Erwachsenen", sagte Khloé. Für sie sei es essenziell, dass ihre Kinder das Gefühl haben, von beiden Elternteilen gleichermaßen geliebt und unterstützt zu werden. Die Unternehmerin stellt klar, dass sie Tristan nicht "quälen" wolle und auch die Kinder niemals als Druckmittel nutze, um Streitigkeiten auszutragen.

Neben ihrer Rolle als Mutter und Co-Elternteil hat Khloé auch eine wichtige Verantwortung in ihrem Alltag übernommen. Seit dem Tod von Tristans Mutter kümmert sie sich intensiv um dessen Bruder Amari, der unter einer schweren Form von Epilepsie leidet. Diese Entscheidung zeigt, wie eng Khloé trotz privater Differenzen mit der Familie von Tristan verbunden bleibt. Seit Jahren verbindet sie eine tiefe Fürsorge nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern auch für Amari, der aufgrund seiner Erkrankung besondere Unterstützung benötigt. Diese Hingabe unterstreicht, wie sehr ihr die familiären Bande am Herzen liegen.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images, Mike Lawrie/Getty Images Khloé Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Khloé Kardashian und True Thompson im Jahr 2024