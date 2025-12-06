Kris Jenner ist von Khloé Kardashians Flirttipps entsetzt

Khloé Kardashian (41) hat im Netz für einen Moment gesorgt, über den alle reden. Während Kim Kardashian (45) ihren "Kimsmas"-Livestream auf TikTok moderierte, gab Khloé explizite Liebestipps für eine Zuschauerin mit Büro-Crush. "Du wirst betrunken auf der Weihnachtsfeier sein und wahrscheinlich mit ihm rummachen", verkündete sie unverblümt. Doch damit nicht genug - die 41-Jährige legte noch eine Schippe drauf: "Gib ihm einen Blowie im Schrank", sagte die Reality-Darstellerin im Stream. Mama-Managerin Kris Jenner (70) reagierte sofort und sichtlich entsetzt. "Das ist eine Familienshow", rief sie und erinnerte daran: "Wir sind live." Kim ließ die Show dennoch weiterlaufen. An ihrer Seite waren Freundinnen und Freunde des Hauses, darunter Kathy Hilton (66), Kyle Richards (56), Snoop Dogg (54) und "Love Island USA"-Star Nic Vansteenberghe.

Khloé legte im Verlauf des Gesprächs nach und verteidigte ihre Wortwahl. "TikTok hat viele Varianten. Und ich habe nichts Falsches gesagt. Ich habe Blowie gesagt", beharrte sie. Kathy griff den Moment mit einem Augenzwinkern auf: "Khloés Blowies", schlug sie als Namen vor. Khloé war begeistert: "Khloés Blowies, Mom. Lass es als Marke eintragen." Kim versuchte, die Wogen zu glätten und erinnerte Kris: "Wir haben es nicht gesagt. Sie hat es!" Kris fragte unterdessen trocken: "Hat sie getrunken?" Am Ende brachte Khloé ihren Tipp noch einmal auf den Punkt: "Wenn du ihm einen Blowie im Schrank geben willst, wird er Ja sagen." In den Kommentaren auf TikTok hagelte es Applaus für die Offenheit. "Das ist die Khloé, die wir lieben", schrieb ein Fan. Ein anderer jubelte: "Khlomoney ist zurück." Und ein Dritter witzelte über Kris: "Man konnte den PR-Alarm in ihren Augen sehen." Der "Kimsmas"-Stream dauerte 45 Minuten, bot Giveaways, Ratschläge, ein Q&A und SKIMS-Deals.

Abseits des Aufregers zeigte der Abend viel von der Familiendynamik, für die die Kardashians bekannt sind. Kim, die vierfache Mutter, führte souverän durch ihr Feiertagsformat und spielte in einem Teaser augenzwinkernd mit Kultsprüchen aus dem Clan. Darin tauchte auch Kris mit ihrer ikonischen Aufmunterung "Du machst das großartig, Schatz" auf. Khloé ist in der Familie für ihren direkten Humor bekannt, der bei Fans oft für Lacher sorgt. Kathy steht den Schwestern seit Jahren freundschaftlich nahe und auch Rapper Snoop Dogg gilt als gern gesehener Gast bei Promi-Festen in Los Angeles. Gemeinsam zeigten sie im Stream, wie stark bei den Kardashians Unterhaltung und private Bande ineinanderfließen – selbst wenn es live mal ungemütlich wird.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kris Jenner an Thanksgiving.

Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag