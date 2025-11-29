Khloé Kardashian über Tochter True: Sie liebt Beauty-Rituale

Khloé Kardashian (41) gibt spannende Einblicke in das Leben ihrer siebenjährigen Tochter True Thompson (7), die gerade ihre Vorliebe für Make-up entdeckt. Im Gespräch mit People verriet der Reality-Star, dass True altersgerecht mit Schönheitsprodukten experimentiere. "Sie mag kurze Klebenägel, aber ich würde ihr niemals erlauben, Nägel so lang wie meine zu tragen", erklärt Khloé. Auch beim Schminken zeigt sich True kreativ, vor allem Rouge hat es ihr angetan – manchmal ein wenig zu sehr. "Ich bringe ihr bei, nicht zu übertreiben, aber gleichzeitig liebe ich es, dass sie kreativ sein und spielen kann", so die Unternehmerin.

Neben ihrer Vorliebe für Make-up kümmert sich True inzwischen auch um ihre Haut. Laut Khloé verwendet sie Produkte der Marke Sincerely Yours, die von der 15-jährigen Salish Matter entwickelt wurde und speziell für Teenager bei Sephora erhältlich sind. Besonders begeistert sei True vom Gesichtsreiniger und einem Feuchtigkeitsprodukt aus der Linie. Khloé ist froh, dass ihre Tochter früh lernt, wie wichtig Selbstpflege ist: "True liebt es, ihr Gesicht zu waschen und die Feuchtigkeitspflege zu benutzen", erzählte sie. Zudem ist True ein Fan von Khloés erstem eigenen Parfum, XO Khloé, das 2024 veröffentlicht wurde. "Als ich es ihr zeigte, sagte sie: 'Das riecht genau wie du'", erinnert sich Khloé stolz.

Lavendel spielt in Khloés Leben eine zentrale Rolle, und diese Leidenschaft teilt sie mit ihrer Tochter. Ihre zweite Duftkreation, "Almost Always", bei der Lavendel die Hauptnote ist, knüpft an Kindheitserinnerungen an. "Lavendel ist beruhigend und gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit", erklärte Khloé. Auch im Alltag kommt der Duft zum Einsatz: Mit einem Lavendel-Ölspray besprüht sie die Betten ihrer Kinder, um ihnen zu einem entspannten Schlaf zu verhelfen. Solche kleinen Rituale zeigen die enge Verbindung zwischen der Beauty-Unternehmerin und ihrer Tochter.

Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

Instagram / khloekardashian True Thompson, April 2025

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thompson mit Khloé Kardashian, Dezember 2024