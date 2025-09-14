Trupps unterwegs: Laura Dahlmeiers Leiche wird doch geborgen

Die Biathletin Laura Dahlmeier (†31), die am 28. Juli 2025 bei einer Expedition im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben kam, wird nun doch geborgen. Ein Bergungstrupp ist bereits unterwegs, wie der pakistanische Bergführer Kaleem Shani von der Organisation "Shipton Tours" bestätigte. Das berichtet Bild. Laura wurde beim Abseilen am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen. Ursprünglich war geplant, ihren Leichnam am Berg zu belassen, doch diese Entscheidung scheint nun revidiert worden zu sein. Bisher hat sich ihr Management nicht zu der überraschenden Wendung geäußert.

In einer früheren Mitteilung des Managements wurde betont, dass es Lauras ausdrücklicher Wunsch gewesen sei, dass niemand sein Leben bei einer Bergung riskieren soll. Ihre Familie unterstützte diesen Wunsch. Der erfahrene Alpinist Thomas Huber, der an den frühen Überlegungen beteiligt war, äußerte: "Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war." Was letztlich zu der Entscheidung führte, den Leichnam nun doch zu bergen, bleibt bislang unklar.

Bereits am 11. August hatte Lauras Familie gemeinsam mit zahlreichen Freunden, Bekannten und Sportkollegen in Garmisch-Partenkirchen von ihr Abschied genommen. Die Trauerfeier fand in der Wallfahrtskirche St. Anton statt, mit dem beeindruckenden Blick auf die Zugspitze – ein Ort, der laut dem Newsportal bewusst gewählt wurde, weil die Berge immer eine wichtige Rolle im Leben der Ausnahmeathletin gespielt hatten. Obwohl Laura zu diesem Zeitpunkt noch am Laila Peak ruhte, blieb die Anteilnahme in ihrer Heimat groß. Viele erinnerten sich bei der Zeremonie an ihre außergewöhnlichen Erfolge als Biathletin, aber auch an ihre Verbundenheit mit der Natur.

Imago Laura Dahlmeier, Biathletin

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018

