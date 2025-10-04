Laura Dahlmeiers Managerin widmet ihr im Netz rührende Worte

Die Nachricht vom tragischen Tod Laura Dahlmeiers (†31) hat Ende Juli die Welt des Sports in Schock und Trauer versetzt. Die Biathletin, eine der erfolgreichsten Sportlerinnen ihrer Disziplin, kam bei einer Bergtour am Laila Peak in Pakistan ums Leben, nachdem sie von einem Steinschlag erfasst worden war. Zwei Monate nach dem Unglück widmete ihre Managerin Sophie Schröder der Verstorbenen auf LinkedIn nun bewegende Worte. In ihrem Beitrag beschrieb sie die vergangenen Wochen als herausfordernde Zeit, in der sie sich dennoch bemüht habe, im Sinne von Laura zu handeln. "Wir waren ein starkes Team – du fehlst!", schreibt sie emotional.

Die letzten Stunden der Sportlerin bleiben bedrückend. Bei ihrer Expedition hatte sie noch eine Seilpartnerin an ihrer Seite, die verzweifelt versuchte, Laura zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Aufgrund des extrem gefährlichen Geländes am Laila Peak wurde schließlich entschieden, dass Lauras Leichnam nicht geborgen wird – ein Wunsch, den sie selbst zu Lebzeiten geäußert hatte. Für Sophie Schröder war es eine "Ausnahmesituation", mit dem plötzlichen Verlust und der darauffolgenden Medienaufmerksamkeit umzugehen. Dennoch sei sie dankbar für die Unterstützung ihres Teams und die gemeinsame Zeit mit der Verstorbenen: "Bleiben wird meine Dankbarkeit, liebe Laura."

Laura Dahlmeier war schon als aktive Sportlerin für ihre Abenteuerlust bekannt und hatte das Biathlon nach beispiellosen Erfolgen hinter sich gelassen, um sich ihrer anderen großen Leidenschaft, dem Bergsteigen, zu widmen. Freunde und Familie beschrieben sie als lebensfrohe Persönlichkeit mit großem Mut und einem unerschütterlichen Willen, Herausforderungen zu meistern. Ihre Managerin erinnert jedoch auch daran, dass Laura gewiss hätte gewollt, dass der Blick nach vorn gerichtet wird: "Spätestens jetzt würde Laura sagen: 'Mimimi, Schluss mit dem Gejammere.' Es ist Zeit, die nächste Tür zu öffnen." Ein Vermächtnis, das Sophie Schröder nun versucht, für sich selbst umzusetzen.

Getty Images Laura Dahlmeier 2019 in Frankfurt

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018

