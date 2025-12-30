Thomas Huber fühlt sich trotz Laura Dahlmeiers Tod verbunden

Laura Dahlmeier (†31), die als herausragende Biathletin bekannt wurde und später ihre Leidenschaft für den Bergsport entdeckte, verunglückte am 28. Juli 2025 tödlich am Laila Peak in Pakistan. Der Extremkletterer Thomas Huber, der Teil des Teams war, das mit Laura und ihrer Partnerin unterwegs war, sprach nun mit Bunte über diesen schicksalhaften Tag. Besonders der Moment, in dem klar wurde, dass Laura nicht mehr am Leben war, prägte Thomas tief. "Es war ein unfassbar brutaler Moment", sagte der erfahrene Bergsteiger und verriet, dass dieser Moment nicht nur ihn, sondern alle Beteiligten stark mitnahm.

Gleichzeitig versucht Thomas, im Umgang mit dem Verlust seiner langjährigen guten Freundin einen Sinn zu finden. "Der Trost ist, dass Laura jetzt in dieser Urwelt dort oben in den Bergen ist", erklärte Thomas Bunte. Auch Lauras Präsenz könne er nach wie vor spüren: "Ihre Energie ist nach wie vor da."

Laura, die jahrelang als Biathlon-Star für ihre Willenskraft und Ruhe gefeiert wurde, hatte nach ihrer Karriere im Spitzensport zunehmend die Faszination der hohen Berge gesucht. Gemeinsam mit anderen Bergbegeisterten, darunter Thomas, plante sie Expeditionen, bei denen es nicht nur um sportliche Erfolge ging, sondern auch um gemeinsame Erlebnisse fernab des Rummels. Schon vor der Tragödie hatte sie die intensiven Momente am Berg sehr geschätzt, etwa wenn ein Team nach stundenlangem Aufstieg sicher ein Hochlager erreichte und stolz die eigene Leistung teilen konnte.

Instagram / laura_dahlmeier Thomas Huber und Laura Dahlmeier beim Klettern

Imago Thomas Huber und Laura Dahlmeier bei der Verleihung des Bayerischer Sportpreis 2017

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018