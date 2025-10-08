Laura Dahlmeiers (†31) Stelle beim ZDF bleibt unbesetzt

Die überraschende Entscheidung des ZDF hat viele Fans zutiefst berührt: Die Stelle der verstorbenen Laura Dahlmeier (†31) als Expertin bleibt unbesetzt. Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin war Ende Juli bei einem tragischen Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen, ein Schicksalsschlag, der die Wintersport-Welt erschütterte. Laura hatte seit Dezember 2019 für das ZDF als Expertin gearbeitet und sich durch ihre authentische und kenntnisreiche Art einen festen Platz in den Herzen des Publikums gesichert. Denise Herrmann-Wick, die bisher gemeinsam mit Laura die Biathlon-Analysen übernommen hatte, wird diese Aufgabe künftig allein weiterführen.

Für Denise bringt die neue Situation eine doppelte Belastung mit sich. Nicht nur, dass sie nun die komplette Verantwortung für die Analysen tragen muss, auch privat sind bei der Biathlon-Olympiasiegerin besondere Umstände eingetreten. Ende August brachte sie ihr zweites Kind, einen Sohn namens Arvid, zur Welt. Erst im April 2024 hatte sie ihre Tochter Jonna bekommen. Nun jongliert sie zwischen Mutterrolle und der anspruchsvollen Aufgabe, die Lücke zu füllen, die Laura hinterlassen hat, auch wenn sie sich nach wie vor auf die Unterstützung des ZDF-Teams verlassen kann.

In ihrer Heimat wird Laura weiterhin auf besondere Weise geehrt. Der Kurpark von Garmisch-Partenkirchen wird künftig ihren Namen tragen. Diese Entscheidung der Gemeinde soll nicht nur an ihre sportlichen Erfolge und ihre Zeit als Expertin erinnern, sondern vor allem auch an ihre inspirierende Persönlichkeit. Viele Einwohner und die Familie der Ausnahmeathletin hatten sich diesen Schritt gewünscht, um ein dauerhaftes Andenken zu schaffen. Der geplante "Laura-Dahlmeier-Park" soll ein Ort der Erinnerung, aber auch der Begegnung und Inspiration für künftige Generationen werden.

Imago Laura Dahlmeier, 2022

Instagram / denise.herrmann Denise Hermann-Wick, Sportlerin

Getty Images Laura Dahlmeier im Dezember 2017