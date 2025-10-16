"Keine Chance": Laura Dahlmeiers Vater spricht über Bergung

Laura Dahlmeier (†31) bleibt am Laila Peak zurück – das bestätigte nun auch ihr Vater Andreas in einem Gespräch mit Spiegel. Die einstige Biathletin war am 28. Juli 2025 beim Abstieg vom Laila Peak im Norden Pakistans von Steinschlag getroffen und tödlich verletzt worden. Seither versuchten Expertinnen und Experten mehrfach, an die Unfallstelle zu gelangen, doch die Bedingungen im Karakorum machten jeden direkten Zugang unmöglich. Im Interview äußert sich Andreas nun zu den Umständen: "Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht. Aber es war nicht möglich, sie zu holen", erklärt er und fügt hinzu: "Somit bleibt Laura am Berg zurück. Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen."

Der Berchtesgadener Bergsteiger Thomas Huber und der US-Alpinist Tad McCrea führten den Versuch durch, zu Lauras Leichnam vorzudringen. Mit modernster Technik, darunter eine Drohne und ein Spektiv, suchten sie die ausgesetzten Höhenlagen ab, fanden jedoch keine Spur. Thomas vermutet, dass Lauras Körper in eine Gletscherspalte gestürzt und inzwischen von Gesteinsmassen begraben worden sei. Dennoch übermittelten sie den Eltern Aufnahmen des Bergpanoramas, wo sie Laura den Frieden eines "wunderschönen Orts" zusicherten, an dem sie nun zur Ruhe gekommen sei.

Bereits vor rund drei Monaten hatte Lauras Management gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass die erfahrene Sportlerin am Laila Peak tödlich verunglückt war. Schon damals war klar, wie hart die Expedition im Karakorum-Gebirge von extremen Wetterbedingungen und unberechenbaren Gefahren geprägt gewesen war. Rettungsteams und internationale Alpinisten gaben alles, mussten sich dem Berg allerdings geschlagen geben, weil starke Winde und Lawinenabgänge jede Annäherung unmöglich machten. Ein Hubschraubereinsatz zur Bergung war ausgeschlossen, die Hoffnung auf eine Rettung schwand schnell.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Imago Thomas Huber und Laura Dahlmeier bei der Verleihung des Bayerischer Sportpreis 2017

