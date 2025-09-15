Aimee Lou Wood bestätigt Beziehung mit Adam Long bei Emmys

Aimee Lou Wood (31), unter anderem bekannt durch ihre Rolle in "Sex Education", hat bei den Emmys 2025 in Los Angeles jetzt ihre neue Beziehung offiziell gemacht! Gemeinsam mit ihrem "Film Club"-Co-Star Adam Long zeigte sich die Schauspielerin am Sonntag in bester Laune im Publikum des Peacock Theaters, wie Bilder auf Page Six zeigen. Während sie für die Fotografen lächelten, legte Adam zärtlich seine Hand auf ihr Bein, sie hielt dabei seinen Arm. Aimee, für ihre Rolle in "White Lotus" für einen Emmy nominiert, trug ein atemberaubendes, blassrosa Alexander McQueen (†40) Kleid mit einem roten, trägerlosen BH, der unter dem besonderen Ausschnitt hervorblitzte.

Die ersten Gerüchte um die Romanze der beiden Schauspieler kamen im Juni auf, als sie bei einer Verabredung in London gesichtet wurden. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigten sie küssend und eng umschlungen vor einem Café. Aimee und Adam spielen in der kommenden BBC-Three-Serie "Film Club" ein Liebespaar, und offenbar hat es auch privat gefunkt. Bei den Emmys hielt sich das Paar zwar noch zurück und lief nicht gemeinsam über den roten Teppich, doch die gemeinsame Zeit im Publikum und auf der Party danach ließ keinen Zweifel mehr an ihrer Beziehung.

Abseits der Liebesnachrichten sorgte Aimees Karriere zuletzt für Aufsehen. Für ihre Darstellung der Chelsea in "White Lotus" wurde sie gefeiert, auch wenn es im Frühjahr kurz Wirbel um ihre Beziehung zu Co-Star Walton Goggins (53) gab. Dieser hatte ihr auf Social Media entfolgt, was für Spekulationen sorgte. Walton stellte später klar, dass dies kein Zeichen für Spannungen sei, sondern ein symbolischer Abschied von ihren Charakteren Rick und Chelsea. Damit ist die 31-Jährige nun nicht nur beruflich, sondern auch privat in einer aufregenden neuen Phase ihres Lebens angekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, Emmy Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aimeelouwood Aimee Lou Wood und Adam Long im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, Mai 2025

Anzeige