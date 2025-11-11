Aimee Lou Wood: So stärkte Angelina Jolie ihr den Rücken

Während der Dreharbeiten zu "Anxious People", einem neuen Film von Marc Forster (41) mit Angelina Jolie (50) und Aimee Lou Wood (31) in den Hauptrollen, kam es für Aimee zu einem entscheidenden Moment. Während einer emotional intensiven Szene fühlte sich die Sex Education-Darstellerin zunehmend von den Rufen und Anweisungen mehrerer Crewmitglieder überwältigt. Kurzerhand forderte sie klare Bedingungen ein: eine einzige Stimme, die Anweisungen gibt, und keine Ablenkungen in ihrem Sichtfeld. Ihre Offenheit wurde unmittelbar von Angelina, die mit einem aufmunternden Daumen nach oben reagierte, unterstützt. "Sie ist möglicherweise die berühmteste Frau überhaupt, aber sie ist so normal", erinnerte sich Aimee später und drückte ihre Wertschätzung aus.

Auch über diesen Vorfall hinaus hat Aimee zuletzt wichtige Schritte in Richtung Selbstbestimmung gemacht. So beschrieb sie in einem Interview mit Harper’s Bazaar, wie sie durch den Dreh und weitere Erfahrungen gelernt habe, für ihre Bedürfnisse einzustehen. Nach einer Diagnose von ADHS mit autistischen Zügen hat sie gelernt, vermeintliche Schwächen als Stärken zu sehen und besser mit den Herausforderungen eines anspruchsvollen Arbeitsumfelds umzugehen. Besonders erleichternd empfand sie nach eigenen Aussagen auch ein Eingreifen aufgrund eines Saturday Night Live-Sketches, der ihren Charakter aus "The White Lotus" parodierte. Der Vorfall habe sie an Kindheitsmuster erinnert, doch das Aussprechen ihrer Gefühle brachte ihr spürbare Erleichterung.

Privat und beruflich zeigt sich Aimee überaus reflektiert. Erst kürzlich wurde sie für Sam Mendes (60)’ Beatles-Projekt in die Rolle der Pattie Boyd gecastet, ein weiteres Highlight ihrer Karriere. Über Los Angeles, wo sie beruflich oft tätig ist, sprach sie in einem früheren Interview jedoch mit gemischten Gefühlen: "Es ist eine superintensive Erfahrung, bei der man ständig über sich reden muss und andere über einen sprechen – ich will das alles manchmal einfach nur loswerden." Ein Zeichen dafür, dass die Schauspielerin zwar die glitzernde Welt des Showbusiness meistert, dabei jedoch ihren Blick für Authentizität und Unterstützung, wie durch Angelina am Set erlebt, bewahrt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Aimee Lou Wood und Angelina Jolie

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, Mai 2025