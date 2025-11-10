Aimee Lou Wood kämpfte mit Bikiniszene in "The White Lotus"

Aimee Lou Wood (31) hat in einem Interview mit Harper’s Bazaar über ihren Kampf mit Körperdysmorphie während der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "The White Lotus" gesprochen. Besonders die Szenen, in denen sie für ihre Rolle als Chelsea im Bikini auftreten musste, führten zu Unsicherheiten, die sie aus ihrer Teenagerzeit kannte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie sich durch den Gedanken beruhigen konnte, dass es nicht um sie als Person ging, sondern um ihre Figur Chelsea, die diese Szenen tragen wollte. Diese Einsicht half ihr, selbstbewusst vor die Kamera zu treten.

Die Rolle der Chelsea gab Aimee neue Perspektiven und half ihr, ihre Unsicherheiten zu hinterfragen. Ein wichtiger Moment war für sie die Erkenntnis, dass Schauspielerei für sie oft ein sicherer Ort ist, um ihre Gefühle zu verarbeiten. Aimee hat in der Vergangenheit offen über ihre Kämpfe mit Essstörungen und sozialen Ängsten gesprochen. Das Leben in Los Angeles, wo sie oft für Dreharbeiten und Pressetermine war, beschreibt sie als emotional anstrengend. "Es fühlt sich an, als müsste man alles wieder ausspucken", sagte sie einmal über die Glitzerwelt Hollywoods.

Aimee, die durch ihre Rolle in Sex Education einem breiten Publikum bekannt wurde, hat sich immer wieder mit persönlicher Kritik und Selbstzweifeln auseinandergesetzt. Bereits während ihrer Zeit an der renommierten Schauspielschule RADA wurde sie aufgrund körperlicher Merkmale verunsichert. In ihrer Rolle als Chelsea fand sie jedoch Kraft, Unsicherheiten zu überwinden, da die Figur für Optimismus und Selbstbewusstsein steht. Auch in der Öffentlichkeit ging sie zuletzt gegen negative Darstellungen vor und bestand darauf, nicht in Klischees eingeordnet zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood im Februar 2025 in Los Angeles bei der Premiere der dritten Staffel "The White Lotus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, Emmy Awards 2025