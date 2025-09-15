"Daten uns": Jannik Kontalis packt über sein Liebesleben aus

Jannik Kontalis (29) spricht endlich Klartext über sein aktuelles Dating-Leben. Der Realitystar, der gerade erst noch seine Niederlage bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach verkraften muss, bestätigt nun gegenüber RTL, dass er gerade in einer Kennenlernphase steckt. Und zwar mit einer Dame, um die die Gerüchteküche bereits brodelt: Influencerin Yonca Hagen. "Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand", bestätigt Jannik.

Auch zum Thema Bill Kaulitz (36) bricht der 29-Jährige sein Schweigen. "Es war ja mal Bill", beginnt er zu erzählen und fährt fort: "Das hat sich aber geändert. [Wir] haben uns kennengelernt. Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben." Mit Yonca hingegen scheint es aktuell ziemlich gut zu passen – die Beauty habe ihn vor allem mit ihrer initiativen Art beeindruckt. "Sie hat mir tatsächlich zuerst geschrieben. Das fand ich sehr süß und habe mich gefreut", erzählt Jannik.

Für Jannik und Yonca scheint das Timing aktuell zu stimmen, doch es bleibt abzuwarten, wohin der gemeinsame Weg die beiden führen wird. Schon kürzlich sorgte ein Instagram-Beitrag von Yonca für Schlagzeilen, in dem die Influencerin Jannik beim Frühstückmachen in ihrer Küche zeigte – und das freizügig oberkörperfrei. Der Reality-TV-Star und die Social-Media-Bekanntheit scheinen einen entspannten und lockeren Umgang miteinander zu pflegen. Ob aus den ersten Dates bald eine echte Beziehung wird, bleibt jedenfalls spannend, doch die Fans der beiden dürfen sich sicher noch auf weitere Einblicke in ihr Kennenlernen freuen.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

