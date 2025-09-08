Schon ernst? Jannik Kontalis kocht oberkörperfrei für Yonca

Die Gerüchteküche um Jannik Kontalis (29) und Yonca Hagen nimmt weiter Fahrt auf! Vor wenigen Stunden veröffentlichte die Influencerin ein heißes Bild in ihrer Instagram-Story, das den Reality-TV-Star beim Zubereiten des Frühstücks zeigt – und das oberkörperfrei. Der sexy Schnappschuss des ehemaligen Make Love, Fake Love-Teilnehmers befeuert die aktuellen Liebesgerüchte – wird es etwa langsam ernster zwischen den beiden?

Bereits vor wenigen Tagen sorgte Yonca für Aufregung, als sie Bilder von einem Kirmesbesuch mit ihrer kleinen Tochter veröffentlichte. Mit von der Partie war ein unbekannter Mann, dessen Gesicht auf den Aufnahmen nicht zu sehen war. Allerdings bemerkten aufmerksame Fans sofort, dass die Kleidung des Mannes der von Jannik sehr ähnlich sieht. Auch eine Stimme im Hintergrund klang ganz nach dem 29-Jährigen.

In den vergangenen Wochen machte Jannik einige Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Erst vor wenigen Wochen flog er nach L.A., um dort mit dem Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) in einem Pool zu planschen. Mit von der Partie war auch sein Kumpel Giuliano Lorenzo Hediger. Dessen Ex-Freundin Ariel behauptete allerdings kurz nach dem gemeinsamen USA-Trip, dass eigentlich Jannik und Giuliano miteinander anbandeln. Für viele Fans ist hingegen klar: Hinter Janniks diversen Flirts steckt eine ausgeklügelte PR-Strategie.

Anzeige Anzeige

Instagram, Instagram Yonca Hagen und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA