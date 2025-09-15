"Fake-Leute": Sandra Sicora hat mit Dating abgeschlossen

Sandra Sicora (33) hat mit dem Dating abgeschlossen. Wie sie im Interview mit Promiflash auf der Premiere von Love Island VIP verriet, hat sie schlichtweg keine Lust mehr auf Dates. Nach ihrer Beziehung mit Ex-Freund Tommy Pedroni (30) wollte sich keine neue Liebe ergeben. "Ich date nicht, ich habe keine Lust", erklärte Sandra offen. Stattdessen konzentriert sie sich lieber auf sich selbst und genießt die Vorteile des Single-Lebens. Für sie bedeutet das Freiheit und ein Leben ohne die Komplikationen einer Beziehung.

Auch in Reality-Shows hat Sandra in Sachen Liebe keinen Erfolg gehabt. Ihre Erfahrungen dort haben sie eher ernüchtert – zu viele falsche Menschen, wie sie selbst sagt. "Es gibt halt sehr viele Fake-Leute, die Liebe draus machen, wo gar keine ist. Man weiß halt nie, ob das dann wirklich ernst gemeint ist oder nicht." Diese Erkenntnis hat die TV-Darstellerin dazu gebracht, die Suche nach der großen Liebe vorerst auf Eis zu legen. Noch dazu geht Sandra schon seit einiger Zeit nicht mehr viel aus. Dadurch fehlt ihr auch im Alltag die Gelegenheit, einen potenziellen Partner kennenzulernen.

Die Entscheidung, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren, scheint Sandra aktuell gutzutun. Sie genießt ihre Freiheit und hat offenbar keine Eile, wieder in eine Beziehung einzutreten. In ihren Shows war sie bei den Zuschauern für ihre offene und ehrliche Art bekannt. Während die Partnersuche vorerst pausiert, könnten sich Fans freuen, sie vielleicht schon bald in einem neuen TV-Format zu sehen – wenn auch diesmal ohne romantische Ambitionen. Für Sandra steht nun die Selbstfürsorge im Vordergrund, und das genießt sie in vollen Zügen.

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Sandra Sicora

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025