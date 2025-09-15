Nach Liebesbekundung: Chase Stokes und Kelsea sind getrennt

Zwischen Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes (32) ist nun alles aus und vorbei. Wie ein Sprecher der Countrysängerin gegenüber People bestätigt, haben sich die beiden nach fast drei gemeinsamen Jahren getrennt. "Sie sind zwei Erwachsene, die alles gegeben und versucht haben, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen, aber letztendlich ist es ihnen nicht gelungen. Sowas kommt vor", heißt es in dem Statement. Die beiden waren fast drei Jahre lang ein Paar.

Für viele Fans mag diese Nachricht sehr überraschend kommen. Erst vor zwei Tagen teilte Chase noch einen süßen Beitrag auf Instagram, in dem er Kelsea liebevoll zu ihrem Geburtstag gratulierte. "Obwohl du immer wieder sagst, dass du dich nicht auf die 32 freuen würdest, sage ich, dass ich mich auf mehr davon freue. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", schrieb er zu einer Reihe von süßen Pärchenfotos. Schon in den vergangenen Monaten machten die 31-Jährige und der Schauspieler mit ihrer Beziehung Schlagzeilen. Damals, weil sie öffentlich teilten, Probleme in ihrer Partnerschaft anzugehen. Die beiden machten nämlich kein Geheimnis daraus, dass sie zur Paartherapie gehen und wirkten sehr glücklich mit dieser Entscheidung.

Die Paartherapie war aber offensichtlich nicht von einem langanhaltenden Erfolg gekrönt. Bislang äußerten sich weder die Blondine noch ihr Ex-Partner persönlich zu ihrer Trennung. Zuvor war Kelsea bereits fast fünf Jahre lang verheiratet gewesen. Kurz nach ihrer Scheidung von Musiker Morgan Evans lernte sie den Outer Banks-Star kennen. Nach ersten Kuschelfotos, die im Januar 2023 publik wurden, machten sie ihre Beziehung offiziell.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, November 2024

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes, Ex-Paar

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024