Nach Trennung: Kelsea Ballerini kehrt auf die Bühne zurück

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Sängerin Kelsea Ballerini (32) und der Schauspieler Chase Stokes (33) nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Die Musikerin scheint nach vorne zu blicken, denn Donnerstagabend begeisterte sie bei einem exklusiven Live-Konzert in Chicago das Publikum. Wie People berichtet, begrüßte die 32-jährige Country-Sängerin die Fans mit einem Lächeln und humorvollen Worten im Riviera Theatre. Am Ende ihres Auftritts betonte sie, wie sehr ihr das Konzert an diesem Abend guttat: "Euer Mädchen brauchte das diese Woche."

Während des Konzerts zeigte sich die Country-Sängerin völlig authentisch. Sie scherzte unter anderem über verschüttetes Wasser und betonte, dass die heutige Performance für sie "das eine einzige ist, was seit Langem richtig gelaufen ist". Zwischen neuen Songs wie "We Broke Up", älteren Hits wie "Love Me Like You Mean It" und einer gefühlvollen Cover-Version von Fleetwood Macs "Dreams" erzählte die Musikerin: "Es gibt diese heilende Verbindung, die entsteht, wenn ich Musik mit euch teilen kann."

An dem Abend machte Kelsea nicht nur die Trennung von Chase zu schaffen, sondern auch die gesundheitlichen Probleme ihres Hundes Dibs. In ihren Instagram-Storys hatte die gebürtige Tennesseerin zuvor bekanntgegeben, dass Dibs eine überraschende Operation bevorstand. Sie bat ihre Fans: "Schickt ihm all die Liebe, Gebete und heilende Energie, die ihr habt – es hat ihn bis hierher gebracht." Während ihres Konzerts am Donnerstag sangen ihre Anhänger besonders laut die Lyrics aus "Penthouse" mit, in denen ein Garten für Dibs erwähnt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin