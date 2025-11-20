Das waren die schönsten Promi-Looks bei den CMA Awards 2025

Die CMA Awards 2025 boten gestern Abend in Nashville erneut eine Bühne für Country-Größen und ihre glamourösen Styles. Lainey Wilson (33) sorgte auf dem roten Teppich für Aufmerksamkeit mit ihrem Western-Chic-Look, komplettiert durch ein stilvolles Hut-Statement. Kelsea Ballerini (32) hingegen wählte einen aufregenden Style und erschien in einem roten Kleid mit transparentem Rock, das für subtile Einblicke sorgte und durch eine große Rosette auf der Vorderseite Akzente setzte. Megan Moroney (28) glänzte in einer figurbetonten Silhouette, während Brandi Carlile ihren Look mit einer Kombination aus klassischem Smoking und liebevollen Country-Details abrundete. Luke Combs (35), Kenny Chesney (57) und Chris Stapleton (47) setzten auf lässige Eleganz, während Newcomer Shaboozey (30) in Trendfarben für modische Überraschungen sorgte.

Neben den Looks schritten viele der Stars mit Energie und guter Laune über den Teppich, und die Fans jubelten lautstark, während die Kameras blitzten. Für Kelsea war der Abend ein besonderer: Sie war nicht nur als "Female Vocalist of the Year" nominiert, sondern zeigte auch auf der Bühne ihr Können mit einem beeindruckenden Live-Auftritt. Lainey, die ebenfalls zu den großen Namen des Genres zählt, hielt die Balance zwischen traditionellem Country-Chic und modernen Stilelementen. Der Abend ließ keinen Zweifel daran, dass die Grenzen zwischen klassischem Country-Style und modernen Modetrends immer durchlässiger werden.

Die Veranstaltung markierte auch einen weiteren wichtigen Moment für die Sängerinnen und Sänger, die ihre Persönlichkeit nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre Outfits zum Ausdruck brachten. Kelsea, die kürzlich ihr neues Werk "Mount Pleasant" vorstellte und emotional über die Unterstützung ihrer Fans sprach, zeigte, wie verbunden sie ihrem Publikum ist. "Danke, dass ihr die nicht so glitzernden Teile von mir in den letzten Jahren angenommen habt", sagte sie kürzlich bei ihrer Show in Nashville unter Tränen, wie People berichtete. Ihr Look spiegelte diese Botschaft wider: glamourös, aber auch mutig – ein Statement von Stärke und Offenheit. Lainey, seit jeher für ihren klassischen Countrystil berühmt, hat mit ihrem Auftritt erneut bewiesen, wie mühelos sie Tradition und Trends zusammenführt. Die CMA Awards zeigten einmal mehr, dass die Country-Szene auch auf dem roten Teppich mitreißend ist.

Getty Images Lainey Wilson bei den 59th Annual CMA Awards 2025

Getty Images Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2025

Getty Images Megan Moroney bei den CMA Awards 2025