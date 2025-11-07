Liebescomeback? Kelsea Ballerini und Chase turtelnd gesehen

Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes (33) wurden am Freitag gemeinsam in Dubrovnik gesichtet, fast zwei Monate nach der Bekanntgabe ihrer Trennung. Ein Augenzeuge berichtete, dass die Country-Sängerin und der Schauspieler beim Kiba Smash Burger Händchen haltend am Tisch saßen und vertraut miteinander sprachen. Anschließend hätten sie Hand in Hand die Altstadt erkundet. "Sie sahen sehr süß aus," erzählte der Beobachter dem Magazin People. Von den beiden selbst oder ihren Vertretern gab es bislang keine Stellungnahme zu dem Vorfall.

Noch im September hatte ein Sprecher von Kelsea bestätigt, dass sich die beiden nach fast dreijähriger Beziehung getrennt hatten. In einer Erklärung hieß es damals: "Sie sind zwei Erwachsene, die alles gegeben haben, um es zum Laufen zu bringen, aber es hat letztendlich nicht geklappt." 2023 hatten sie ihre Beziehung erstmals bei den Country Music Television Awards offiziell gemacht, nachdem sie zuvor monatelange Gerüchte um die Liebelei geschürt hatten. Das neuerliche Auftauchen der beiden zusammen sorgt nun für erneute Spekulationen unter Fans und Medien.

Ebenfalls an diesem Tag veröffentlichte Kelsea ihren neuen Song "I Sit in Parks", der Teil ihrer bevorstehenden EP "Mount Pleasant" ist. In dem emotionalen Titel reflektiert sie über alternative Lebenswege und verpasste Chancen und singt von Szenen eines Lebens, das sie vielleicht hätte führen können, wenn sie nicht ihre Musikkarriere verfolgt hätte. Die EP, die sechs neue Songs umfasst, erscheint bereits am kommenden Freitag. Während Kelsea künstlerisch einen Blick zurückwirft, wirft ihr Wiedersehen mit Chase ganz neue Fragen über die Zukunft auf.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes, Ex-Paar

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes, November 2024