So kreativ waren Prinzessin Kates Sommerferien mit den Kids

Prinzessin Kate (43) hat verraten, wie sie und ihre Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), ihre Sommerferien dieses Jahr verbracht haben. Während eines Besuchs bei der National Federation of Women's Institutes im September berichtete sie laut dem Magazin Hello!, dass in ihrem Haus diesen Sommer "in jeder Ecke gebastelt" wurde. Neben dieser kreativen Tätigkeit erzählte sie auch von ihrer Begeisterung für das Imkern und hob hervor, wie wichtig das Knüpfen von Gemeinschaften ist. Prinz William (43) plauderte ebenfalls über das Familienleben und beschrieb seinen jüngsten Sohn Louis als eine "starke Persönlichkeit", die es liebt, seine Geschwister George und Charlotte auf Trab zu halten.

Kate ist bekannt für ihre künstlerische Ader und zeigt dies auch oft in der Öffentlichkeit. Bereits im Februar präsentierte sie Porträts, die ihre drei Kinder gezeichnet hatten, um im Rahmen ihrer Shaping Us-Initiative auf die Bedeutung von kreativen Aktivitäten für die Kindesentwicklung aufmerksam zu machen. "Zeichnen mit Kindern schafft Verbindung und macht vor allem viel Spaß", schrieb sie damals auf Instagram. Dass Kreativität in ihrem Zuhause großgeschrieben wird, zeigte sich auch in den diesjährigen Sommerferien.

Auch äußerlich überraschte Kate nach der Sommerpause: Bei ihrem ersten Auftritt zeigte sie ihre neue blonde Haarpracht. In einem Gespräch scherzte sie zudem, dass George, der inzwischen so groß wie seine Mutter ist, nun auch ihre Schuhgröße erreicht habe. Neben der dynamischen Familienzeit genießen Kate und William auch weiterhin ihre royalen Verpflichtungen. In jüngster Vergangenheit waren sie nicht nur mit Schulaktivitäten beschäftigt, sondern auch bei Sportveranstaltungen und wohltätigen Engagements zu sehen. Für die Familie scheint der perfekte Ausgleich zwischen Pflichten und kreativem Zusammensein gefunden worden zu sein.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte, 2025

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2025