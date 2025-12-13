Wegen William und Kates Umzug: Nachbarn wurden vertrieben

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihr neues Zuhause, die Forest Lodge, früher als geplant bezogen: Statt zu Weihnachten sind sie bereits in den Herbstferien umgezogen. Der Abschied vom Adelaide Cottage in Berkshire soll laut einem Bericht der Daily Mail mit persönlichen Gründen zusammenhängen. Eine Quelle erklärte, das Cottage sei mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden, weshalb William es sogar als "verflucht" bezeichnete. Während die königliche Familie sich in der neuen Residenz einrichten wollte, führte der Umzug aber auch zu erheblichen Unstimmigkeiten mit den neuen Nachbarn.

Der neue Wohnsitz des royalen Paares sorgt für Ärger: Sicherheitsmaßnahmen rund um die Forest Lodge haben den Zugang zu Teilen des Windsor Parks, die zuvor öffentlich waren, stark eingeschränkt. Anwohner zeigten sich besonders über den Verlust dieser Flächen erzürnt. Zusätzlich mussten zwei Familien, die angrenzende Cottages bewohnten, ihre Häuser verlassen. Die Immobilien gehören dem Crown Estate, und die betroffenen Mieter wurden offenbar in andere Unterkünfte umgesiedelt, was jedoch weiterhin auf Kritik in der Nachbarschaft stößt. Eine Bewohnerin der Gegend erklärte gegenüber dem Magazin Mirror: "Es ist ganz klar ein selbstsüchtiger Akt, große öffentliche Gebiete zu sperren."

Während der Palast sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußerte, waren William und Kate in der Vergangenheit immer bemüht, vor allem Rücksicht auf ihre Kinder und deren Unbeschwertheit zu nehmen. Das Paar gilt trotz des royalen Lebens als bodenständig und hat sich während der letzten Jahre immer wieder für wohltätige Projekte und das Wohl der Gemeinschaft engagiert. Ihr neuer Wohnsitz, die Forest Lodge, soll der Familie nun einen frischen Start ermöglichen, nachdem der vorherige mit schwierigen Zeiten assoziiert wurde. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich die erhitzten Gemüter der Nachbarn beruhigen lassen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Flughafen Heathrow im Dezember 2025

Getty Images Ankunft von William, Prince of Wales, und Catherine, Princess of Wales zum Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier in Windsor

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London am 19. November 2025