In großer Runde: Britische Royals zelebrieren Adventsessen

Strahlende Gesichter vor dem Buckingham Palace: König Charles (77) hat am Dienstag zum traditionellen vorweihnachtlichen Familien-Mittagessen geladen – und fast die gesamte royale Riege folgte der Einladung in die Hauptstadt. Mit im Konvoi: Prinz William (43) am Steuer, neben ihm Prinzessin Kate (43), dahinter ihre Kinder George (12) im Anzug, Charlotte (10) mit breitem Lächeln und der siebenjährige Louis (7), der beim Vorbeifahren laut Daily Mail eine kleine Schnute zog. Ebenfalls gesichtet wurden Prinzessin Alexandra (88) und Herzog Edward von Kent (90), die zu den ersten Gästen des festlichen Treffens gehörten. Der Termin galt der großen Familie, bevor es über die Feiertage wie üblich nach Sandringham geht.

Rund um den Palast herrschte reger Betrieb, als auch Prinz Edward (61) und Sophie (60), das Herzogspaar von Edinburgh, sowie weitere Verwandte eintrafen. Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) wurden zusammen bei der Ankunft gesehen, während der Herzog von Kent in Begleitung seiner Schwiegertochter Sylvana Tomaselli erschien. Das Mittagessen im Buckingham Palace ist eine Tradition, die Charles von seiner Mutter übernommen hat: ein großes Beisammensein der erweiterten Verwandtschaft, bevor sich die Kernfamilie zu Weihnachten nach Norfolk zurückzieht. Medienberichten zufolge war Andrew nicht Teil der Runde, während seine Töchter am Tisch des Königs Platz nahmen.

Für den Herzog von Kent ist der Advent in diesem Jahr besonders still: Es ist sein erstes Weihnachtsfest ohne seine geliebte Ehefrau, Herzogin Katharine von Kent (†92), die im September im Kensington Palace im Kreis der Familie friedlich verstarb. Der Palast würdigte damals ihre lebenslange Hingabe zur Musik und ihr Engagement für junge Menschen – William und Kate teilten eine persönliche Botschaft der Anteilnahme. Die Herzogin hatte 1994 als erstes Mitglied der Königsfamilie seit Jahrhunderten zum katholischen Glauben konvertiert; ihr Requiem in der Westminster Cathedral im September schrieb moderne Geschichte.

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Queen Elizabeth und ihr Sohn Charles im September 2010

Getty Images Der Herzog von Kent, September 2025