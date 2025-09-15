"Sterilisieren": Pietro Lombardi plant offenbar Vasektomie

Pietro Lombardi (33) hat in einer Instagram-Fragerunde eine überraschende Entscheidung offengelegt. Der DSDS-Star, der bereits drei Söhne von zwei verschiedenen Frauen hat, plant offenbar keine weiteren Kinder mehr. Stattdessen erklärte der Sänger, dass er sich einer Vasektomie unterziehen möchte. "Ne, ich glaube, das war's für mich, werde mich safe sterilisieren lassen", erklärte er. Dennoch hegt der Musiker weiterhin einen Kinderwunsch, wie er verrät.

Doch ganz ausschließen möchte Pietro das Thema Nachwuchs nicht. In seiner Story berichtet er, dass er sich durchaus vorstellen könne, ein Mädchen zu adoptieren. "Ein Kind ohne Familie aufzunehmen, das fände ich auch schön", erklärte der Sänger nachdenklich. Allerdings sei ihm nicht klar, wie leicht oder schwer dieser Weg tatsächlich zu beschreiten wäre. Seine Worte deuten darauf hin, dass Pietro offenbar ein großes Herz für Kinder hat und sich vorstellen könnte, auf einem anderen Wege als bisher noch einmal Vatergefühle zu erleben.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Pietro und Laura Maria Rypa (29) getrennt haben. Dennoch bewiesen der Sänger und die Influencerin, dass ihre beiden Söhne für sie an erster Stelle stehen. So feierte der dreifache Vater gemeinsam mit dem Nachwuchs und Lauras Familie den ersten Geburtstag von Amelio. Das Ex-Paar zeigte sich laut Bild dabei vorbildlich und verhielt sich dem Anlass entsprechend zurückhaltend.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / Daniel Scharinger Pietro Lombardi im Megapark auf Mallorca

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Paris