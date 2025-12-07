Hat sich Pietro Lombardi bei "The Masked Singer" entlarvt?

Wie in jeder Staffel wird auch diesmal bei The Masked Singer wild spekuliert, wer sich unter den Kostümen versteckt. Dieses Jahr scheinen die Fans besonders sicher: Laut Tipps in der Joyn-App glauben mehr als 90 Prozent, dass Pietro Lombardi (33) als musikalische Rave-ioli auftritt. Die Spekulationen erhielten kürzlich neuen Auftrieb: In der vorletzten Folge klang die Ravioli etwas schief – Moderator Matthias Opdenhövel (55) verriet, dass der Star im Kostüm krank war. Pietro selbst hatte sich kurz zuvor einen Infekt zugezogen und seine Follower im Netz informiert. Zufall? Für die Zuschauer eher nicht.

Ein weiterer Grund für die Überzeugung der Zuschauer war der Song "You Are Not Alone", mit dem Rave-ioli in der vierten Show die Herzen eroberte. Für Rateteam-Mitglied Chris Tall (34) schien es danach keine Zweifel mehr zu geben. "Das könnte mein Freund Pietro Lombardi sein", vermutete er und scherzte nach der Show: "Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er Bock auf Ravioli habe." Klar ist jedenfalls, dass die Maske inzwischen als ein Favorit auf den Einzug ins Finale gehandelt wird. Die Spannung steigt, ob sich diese Vermutungen bewahrheiten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sänger mit einer musikalischen Überraschung begeistert. Seit seinem DSDS-Sieg im Jahr 2011 hat Pietro eine treue Fanbasis aufgebaut, die ihm bei seinen Projekten immer die Daumen drückt. Privat teilt er offen Einblicke in sein Leben mit seiner Familie und begeistert auf Social Media mit seiner nahbaren Art. Ob er wirklich Rave-ioli ist, bleibt abzuwarten – doch eines dürfte klar sein: Der Sänger hätte mit einem solchen Auftritt wieder einmal bewiesen, warum Fans ihn so lieben.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Joyn/Willi Weber Rave-ioli, "The Masked Singer" 2025

IMAGO / Oliver Langel Pietro Lombardi, Oktober 2025