Pietro Lombardi lässt Jahr 2025 emotional Revue passieren

Hinter Pietro Lombardi (33) liegt ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Sein Jahr wurde nicht nur durch einen Polizeieinsatz nach einem Streit in seinem Zuhause erschüttert, sondern bedeutete auch das Ende seiner Beziehung mit Laura Maria Rypa (29). Zusätzlich dazu musste er sein Aus bei der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar hinnehmen. Immer wieder belasteten ihn Streitigkeiten mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (33). Trotz der Schwierigkeiten versuchte Pietro immer, für seine drei Söhne da zu sein. In seiner Instagram-Story teilte er nun emotionale Worte mit seinen Fans und zeigte sich zum Jahresende nachdenklich: "Dieses Jahr war kein leichtes Jahr für mich."

Dennoch ließ Pietro durchblicken, dass er aus den Herausforderungen auch Positives mitgenommen hat. Er sprach davon, wie wichtig es ihm sei, weiter an sich zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln. "Ich wollte stark sein, weil ich nach außen nicht schwach wirken wollte. Trotzdem bin ich dankbar für dieses Jahr. Weil ich viel über mich selbst gelernt habe", schrieb der Sänger. Gleichzeitig bedankte sich Pietro herzlich bei seinen Fans für ihre Unterstützung und erklärte, wie sehr er die positive Resonanz aus seiner Community schätzt: "Danke an euch alle, die mich unterstützen und mich so nehmen, wie ich bin."

Pietro hat es geschafft, seinen Söhnen trotz allem Stabilität zu geben. Alessio (10), sein Sohn aus der Ehe mit Sarah, sowie Leano (2) und Amelio, die aus der Beziehung mit Laura stammen, haben in seinem Herzen einen festen Platz. Der Sänger hat in der Vergangenheit oft betont, wie sehr er seine Kinder liebt und wie schwer es ihm fällt, nicht die gesamte Zeit mit ihnen zu verbringen. Es scheint, als wolle er die Erfahrungen des vergangenen Jahres nutzen, um als Vater und Mensch weiter an sich zu wachsen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt auf Instagram ein gemeinsames Bild mit seinen Söhnen

Anzeige