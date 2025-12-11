Trennungsschmerz bei Pietro: Seine Kinder fehlen ihm täglich

Pietro Lombardi (33) hat auf Instagram mit emotionalen Worten Einblick in seine Gefühlswelt gegeben. In einem berührenden Beitrag widmete der Sänger seinen drei Söhnen eine tiefgehende Liebeserklärung. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn gemeinsam mit Alessio, Leano und Amelio zeigt, schrieb Pietro: "Papa wird immer da sein." Obwohl er seine Kinder regelmäßig sieht, fällt ihm die Zeit ohne sie schwer. Er betonte: "Ihr fehlt mir jeden Tag – und zwar alle drei gleich." Alessio, sein Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels (33), ebenso wie Leano und Amelio, die bei ihrer Mutter Laura Maria Rypa (29) leben, stehen dabei gleichwertig in seinem Herzen.

Die Trennung von Laura hat bei Pietro Spuren hinterlassen. Bis August lebte das einstige Paar noch gemeinsam mit den beiden jüngeren Söhnen zusammen, bevor die Influencerin die Trennung bekanntgab. Die beiden blicken auf eine turbulente On-off-Beziehung zurück, die im Jahr 2020 begann und mehrfach unterbrochen wurde. Mit einem symbolträchtigen Schritt beendete Laura diesen Abschnitt endgültig: Sie ließ ihr "P"-Tattoo, ein Liebesbeweis für Pietro, überstechen. Trotz allem liegt beiden Seiten viel daran, für ihre gemeinsamen Kinder ein gutes Verhältnis zu pflegen. Schwieriger gestaltet sich dagegen Pietros Umgang mit Sarah, der Mutter seines ältesten Sohnes Alessio. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen und öffentlichen Diskussionen.

Privat wirkte Pietro in den letzten Monaten darauf bedacht, die Beziehungen zu seinen früheren Partnerinnen nicht eskalieren zu lassen. Auch gab er an, das Wohlergehen seiner Ex-Partnerinnen über mögliche Eifersucht oder Streitereien zu stellen. Gleichzeitig scheint ihm seine Rolle als Vater besonders wichtig zu sein – und emotionale Gesten wie sein Instagram-Post unterstreichen das eindrucksvoll. Seinen Fans ist Pietro nicht nur als Sänger, sondern auch als emotionaler und liebender Vater bekannt, der diese Seite immer wieder offen zeigt.

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt auf Instagram ein gemeinsames Bild mit seinen Söhnen

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen