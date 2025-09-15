Sylvie Meis glaubt fest an die Liebe bei "Love Island VIP"

Sylvie Meis (47) ist zurück auf der Liebesinsel! Die Moderatorin führt erneut durch die zweite Staffel von Love Island VIP. In der beliebten Reality-Show hoffen prominente Singles auf die große Liebe. Im Gespräch mit Promiflash verriet Sylvie, was sie von der romantischen Suche auf der Insel hält – und ob man dort tatsächlich die große Liebe finden kann: "Absolut, ich glaube fest daran. Am Ende des Tages will doch niemand alleine bleiben." Sie betont, dass die Kandidatinnen und Kandidaten es ernst meinen und dieses Mal auch besonders emotionale Geschichten mitbringen.

Im Detail erläuterte Sylvie, dass die aktuelle Besetzung sich von früheren Staffeln unterscheidet. Während in den ersten Staffeln vor allem jüngere Menschen im Alter von 20 oder 21 Jahren die Herzen ihrer Traumpartner erobern wollten, sei der Fokus nun ein anderer. Die Teilnehmenden sind größtenteils Ende 20 oder Mitte 30 und haben, laut Sylvie, bereits verschiedene Erfahrungen gesammelt. "Sie sagen: 'Okay, ich habe geflirtet, ich war in jeder Sendung, ich habe gemacht und getan, vielleicht bin ich nicht immer treu gewesen,' doch sie alle haben daraus gelernt und wollen sich jetzt wirklich niederlassen", erklärte die Moderatorin.

Auch Sylvie selbst scheint dieses Thema tief zu bewegen. Sie beschreibt die Staffel als die emotionalste, die sie jemals erlebt habe. Mit ihrer Vergangenheit als Ehefrau und ihrer Rolle als Mutter hat Sylvie sicher eine verständnisvolle Perspektive auf Beziehungen und die Suche nach Liebe. Ihr Engagement bei "Love Island VIP" zeigt nicht nur ihre professionelle Seite, sondern auch, dass sie trotz allem fest an das Konzept der großen Liebe glaubt und genau diese Leidenschaft mit den Liebessuchenden teilt.

RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

