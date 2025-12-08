Verpasste Liebe bei "Love Island VIP": Ist Jennifer traurig?

Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (27) suchte in der Dating-Show Love Island VIP nach der großen Liebe, doch das Abenteuer endete für sie früher als erhofft. Ohne einen Partner an ihrer Seite musste sie das Format verlassen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, wie sie sich nach ihrem Aus fühlt: "Traurig nicht. Alles kommt so, wie es kommen soll." Enttäuscht sei sie dennoch gewesen, vor allem in Bezug auf Nam, der für sie ein besonderer Schwarm war. "Dass Nam reingekommen ist, war für mich surreal, weil er nichts mit Trash-TV zu tun hat. Ich fand ihn richtig toll", erzählte sie.

Trotz der besonderen Verbindung blieb eine romantische Annäherung aus, und Jennifer spürte den Stich der Zurückweisung: "So gekorbt zu werden, ist natürlich hart." Besonders schade sei es für sie gewesen, weil sie sich sehr auf diese Begegnung gefreut hatte. Dennoch zeigte sich die TV-Bekanntheit überraschend versöhnlich: "Ich kann trotzdem sagen, ich bin glücklich, so wie es gekommen ist." Für Jennifer war der Aufenthalt in der Show offenbar eine Mischung aus Enttäuschung und Akzeptanz.

Jennifer ist vor allem für ihr Auftreten in Reality-TV-Formaten bekannt und hat dort immer wieder ihre offene und bodenständige Art unter Beweis gestellt. Auch in Interviews spricht sie oft ehrlich über ihre Gefühle und Erfahrungen. Ihr Aus bei "Love Island VIP" mag eine Enttäuschung gewesen sein, aber Fans wissen, dass die charismatische junge Frau ihre positive Einstellung beibehält. Privat wirkt Jennifer ohnehin zufrieden und scheint fest daran zu glauben, dass alles genau so passiert, wie es passieren soll.

Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Jennifer Iglesias, Realitystar

Jennifer Iglesias, Realitystar

